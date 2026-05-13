"С 08:00 до 23:00": приятную новость объявили жителям Алматы

В Алматы стартовал сезон фонтанов. Эту приятную новость сегодня, 13 мая 2026 года, объявила пресс-служба акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного в среду релиза:

"С начала мая поэтапно запущены городские фонтанные комплексы, которые будут работать ежедневно с 08:00 до 23:00 при благоприятных погодных условиях. В этом сезоне в городе функционируют 55 коммунальных фонтанов, включая 11 "сухих" фонтанов. Перед запуском проведены очистка чаш и территорий, дезинфекция воды, ремонт оборудования и проверка инженерных систем".

Также сообщается, что продолжается реконструкция фонтанов на площади Республики и у театра им. Г. Мусрепова.

Завершение работ и благоустройства прилегающих территорий запланировано на третий квартал текущего года.

Отмечается, что обновление и содержание фонтанов ведется в рамках работы по развитию комфортной городской среды и общественных пространств Алматы.

