#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
События

Три квартиры и авто под арестом: раскрыта махинация с обналом на 356 млн тенге

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 09:08 Фото: АФМ РК
В Восточно-Казахстанской области группу лиц подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 14 мая 2026 года рассказали, что, по данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.

"Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС). В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля", – говорится в сообщении.

В итоге общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на три квартиры и машину подозреваемых.

Уголовное дело направлено в суд.

В Шымкенте ранее раскрыли масштабную схему хищения 1,3 млрд тенге, выделенных на образование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
деньги на столе, наручники
09:31, 21 июля 2025
10 млрд тенге ущерба: крупное дело о контрабанде раскрыто в Алматы
Женщине-предпринимателю дали условный срок за фиктивные счета-фактуры на 109 млн тенге
12:23, 26 июня 2023
Бизнес-леди из Карагандинской области обманула государство на 109 млн тенге и получила условный срок
Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали в Карагандинской области
12:56, 26 января 2024
Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали в Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанцы стали третьими в Турции
10:07, Сегодня
Казахстанцы завоевали "бронзу" на турнире по настольному теннису в Турции
Свитолина превзошла Шарапову после сенсационной победы над Рыбакиной в Риме
09:54, Сегодня
Свитолина превзошла Шарапову после сенсационной победы над Рыбакиной в Риме
Команда Саркенова проиграла четвертый матч серии WHL
09:42, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста оказалась в шаге от поражения в финале WHL
Стали известны все пары полуфинала Кубка Казахстана-2026 по футболу
09:15, Сегодня
Стали известны полуфинальные пары Кубка Казахстана-2026 по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: