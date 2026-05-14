Три квартиры и авто под арестом: раскрыта махинация с обналом на 356 млн тенге

В Восточно-Казахстанской области группу лиц подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 14 мая 2026 года рассказали, что, по данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.

"Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС). В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля", – говорится в сообщении.

В итоге общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на три квартиры и машину подозреваемых.

Уголовное дело направлено в суд.

