В Астане один из перекрестков закроют до конца года, еще один – временно
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В акимате Астаны предупредили о закрытии двух перекрестков на проспекте аль-Фараби, одного – до конца года, сообщает Zakon.kz.
Как указано в распространенном сообщении, в рамках реализации проекта "Строительство продолжения проспекта Тәуелсіздік (аль-Фараби)" с 25 мая до конца текущего года будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ф. Оңғарсыновой.
Разворот авто будет осуществляться до указанного перекрестка по проспекту аль-Фараби, а также по улице Ф. Оңғарсыновой.
"Кроме того, с 14 мая текущего года будет временно перекрыто движение на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Хусейн бен Талал. Данный участок является строящимся и в настоящее время не имеет асфальтового покрытия, в связи с чем интенсивное движение автотранспорта отсутствует. При этом разворот транспортных средств также будет организован до указанного перекрестка", – добавили в акимате.
Проезд грузовой техники там будет обеспечен, но на отдельных этапах работ возможно его временное ограничение.
Фото: акимат Астаны
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.
Ранее в Астане из-за ремонта частично перекрыли движение на пр. Тлендиева.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript