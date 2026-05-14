#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
События

В Астане один из перекрестков закроют до конца года, еще один – временно

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 09:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В акимате Астаны предупредили о закрытии двух перекрестков на проспекте аль-Фараби, одного – до конца года, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенном сообщении, в рамках реализации проекта "Строительство продолжения проспекта Тәуелсіздік (аль-Фараби)" с 25 мая до конца текущего года будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ф. Оңғарсыновой.

Разворот авто будет осуществляться до указанного перекрестка по проспекту аль-Фараби, а также по улице Ф. Оңғарсыновой.

"Кроме того, с 14 мая текущего года будет временно перекрыто движение на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Хусейн бен Талал. Данный участок является строящимся и в настоящее время не имеет асфальтового покрытия, в связи с чем интенсивное движение автотранспорта отсутствует. При этом разворот транспортных средств также будет организован до указанного перекрестка", – добавили в акимате.

Проезд грузовой техники там будет обеспечен, но на отдельных этапах работ возможно его временное ограничение.

карта перекрытия перекрестков в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 09:25

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.

Ранее в Астане из-за ремонта частично перекрыли движение на пр. Тлендиева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
ЛРТ в Астане
16:48, 18 сентября 2025
Строительство LRT: в Астане до конца сентября частично закроют перекресток
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
10:24, 26 апреля 2025
Часть проспекта Абылай хана закроют в Астане до 6 мая
Перекресток перекроют в Астане
09:18, 19 июня 2024
Один из перекрестков частично закроют на три дня в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанцы стали третьими в Турции
10:07, Сегодня
Казахстанцы завоевали "бронзу" на турнире по настольному теннису в Турции
Свитолина превзошла Шарапову после сенсационной победы над Рыбакиной в Риме
09:54, Сегодня
Свитолина превзошла Шарапову после сенсационной победы над Рыбакиной в Риме
Команда Саркенова проиграла четвертый матч серии WHL
09:42, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста оказалась в шаге от поражения в финале WHL
Стали известны все пары полуфинала Кубка Казахстана-2026 по футболу
09:15, Сегодня
Стали известны полуфинальные пары Кубка Казахстана-2026 по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: