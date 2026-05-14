В Астане один из перекрестков закроют до конца года, еще один – временно

В акимате Астаны предупредили о закрытии двух перекрестков на проспекте аль-Фараби, одного – до конца года, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенном сообщении, в рамках реализации проекта "Строительство продолжения проспекта Тәуелсіздік (аль-Фараби)" с 25 мая до конца текущего года будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ф. Оңғарсыновой.

Разворот авто будет осуществляться до указанного перекрестка по проспекту аль-Фараби, а также по улице Ф. Оңғарсыновой.

"Кроме того, с 14 мая текущего года будет временно перекрыто движение на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Хусейн бен Талал. Данный участок является строящимся и в настоящее время не имеет асфальтового покрытия, в связи с чем интенсивное движение автотранспорта отсутствует. При этом разворот транспортных средств также будет организован до указанного перекрестка", – добавили в акимате.

Проезд грузовой техники там будет обеспечен, но на отдельных этапах работ возможно его временное ограничение.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.

Ранее в Астане из-за ремонта частично перекрыли движение на пр. Тлендиева.