Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Один из перекрестков частично закроют на три дня в Астане

Перекресток перекроют в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 09:18 Фото: рixabay
В столице продолжается ремонт дорог. В связи с этим один из перекрестков закроют на три дня, сообщает Zakon.kz.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы ведет работы на пересечении пр. Богенбай батыра и пр. Сарыарка в рамках среднего ремонта дорожного полотна по пр. Сарыарка.
"В этой связи с 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон", – сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Перекресток перекроют в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 09:18

Фото: акимат Астаны

Накануне, 18 июня, сообщалось о том, что до вечера 19 июня перекроют участок от улиц Алматы до улицы Орынбора на проспекте Кабанбай батыра.

Читайте также

встреча партийцев
Разговор о наболевшем – партия Amanat собрала медиков со всей страны
ПНХЗ закрыли на месяц
Павлодарский нефтехимический завод закрыли на месяц
в Астане в начале июля состоится саммит ШОС
До 70% сотрудников госучреждений Астаны могут уйти на удаленку
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Ремонт Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан на глобусе
Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Казахстанцам будет проще получить визу в страны Евросоюза
Посланник Евросоюза сообщил казахстанцам хорошую новость по получению шенгена
Автомойки, машина
Уведомили об отключении воды: на опасения столичных автомоек ответили в "Астана су Арнасы"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: