Один из перекрестков частично закроют на три дня в Астане

Фото: рixabay

В столице продолжается ремонт дорог. В связи с этим один из перекрестков закроют на три дня, сообщает Zakon.kz.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы ведет работы на пересечении пр. Богенбай батыра и пр. Сарыарка в рамках среднего ремонта дорожного полотна по пр. Сарыарка. "В этой связи с 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон", – сообщается на официальном сайте акимата Астаны. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Фото: акимат Астаны Накануне, 18 июня, сообщалось о том, что до вечера 19 июня перекроют участок от улиц Алматы до улицы Орынбора на проспекте Кабанбай батыра. Читайте также Разговор о наболевшем – партия Amanat собрала медиков со всей страны Павлодарский нефтехимический завод закрыли на месяц До 70% сотрудников госучреждений Астаны могут уйти на удаленку

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