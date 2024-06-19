Один из перекрестков частично закроют на три дня в Астане
Фото: рixabay
В столице продолжается ремонт дорог. В связи с этим один из перекрестков закроют на три дня, сообщает Zakon.kz.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы ведет работы на пересечении пр. Богенбай батыра и пр. Сарыарка в рамках среднего ремонта дорожного полотна по пр. Сарыарка.
"В этой связи с 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон", – сообщается на официальном сайте акимата Астаны.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Фото: акимат Астаны
Накануне, 18 июня, сообщалось о том, что до вечера 19 июня перекроют участок от улиц Алматы до улицы Орынбора на проспекте Кабанбай батыра.
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