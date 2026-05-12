Казахстанский следователь поставила точку в резонансном деле об убийстве 2015 года в России

Молодой следователь Департамента полиции (ДП) области Абай раскрыла тяжкое преступление спустя почти 9 лет. Об этом случае Zakon.kz стало известно из сообщения стражей порядка.

Согласно данным ДП, следователь Ажар Сартова завершила расследование резонансного уголовного дела по факту убийства и разбойного нападения, совершенных в 2015 году на территории России.

"В ходе расследования был проведен большой объем следственных действий, изучены материалы переписок, записи видеонаблюдения, направлены международные запросы и собраны дополнительные доказательства". Пресс-служба ДП области Абай

В итоге удалось установить и задержать последнего участника преступной группы, находившегося в международном розыске.

"Обвиняемый признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы". Пресс-служба ДП области Абай

Ранее мы писали, что в одной из школ Шамалгана ученик старших классов избил учителя. Возбуждено уголовное дело.