Казахстанский следователь поставила точку в резонансном деле об убийстве 2015 года в России
Фото: Zakon.kz
Молодой следователь Департамента полиции (ДП) области Абай раскрыла тяжкое преступление спустя почти 9 лет. Об этом случае Zakon.kz стало известно из сообщения стражей порядка.
Согласно данным ДП, следователь Ажар Сартова завершила расследование резонансного уголовного дела по факту убийства и разбойного нападения, совершенных в 2015 году на территории России.
"В ходе расследования был проведен большой объем следственных действий, изучены материалы переписок, записи видеонаблюдения, направлены международные запросы и собраны дополнительные доказательства".Пресс-служба ДП области Абай
В итоге удалось установить и задержать последнего участника преступной группы, находившегося в международном розыске.
"Обвиняемый признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы".Пресс-служба ДП области Абай
