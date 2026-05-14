#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.63
547.69
6.36
События

Шокирующие показатели выявила проверка воздуха в одном из районов Алматы

измерение качества воздуха в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:33 Фото: акимат Алматы
Жители одного из районов Алматы пожаловались на качество воздуха. Проверка выявила отклонения, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Наурызбайском районе. Как рассказали 14 мая 2026 года в ТОО "Eco Almaty", по итогам обследования качества атмосферного воздуха зафиксированы превышения по ряду показателей.

Так, концентрация диоксида азота составила 4,410 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³, бензола – 5,749 мг/м³ при норме 0,3 мг/м³, взвешенных веществ (пыли) – 36,949 мг/м³ при норме 0,5 мг/м³.

"Обследование качества атмосферного воздуха проведено после жалоб жителей Наурызбайского района на ухудшение качества воздуха, едкие запахи и негативное влияние на условия проживания. Встреча с жителями состоялась 13 мая с участием представителей ТОО "Eco Almaty", департамента экологии, акимата Наурызбайского района и департамента санитарно-эпидемиологического контроля. В рамках обследования специалисты определили содержание оксида углерода (CO), диоксида азота (NO₂), диоксида серы (SO₂), сажи, свинца, взвешенных веществ, формальдегида, сероводорода, бензола и углеводородов", – сообщили в ТОО.

Собранные материалы направлены в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в рамках действующего законодательства.

Экологи ранее зафиксировали превышение концентраций загрязняющих веществ в выбросах локомотивов на железнодорожном вокзале Алматы-2.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
вода льется из крана на руки с мылом
09:37, 05 мая 2025
Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
нет электричества, нет света
17:24, 13 апреля 2024
Аварийное отключение электричества произошло в одном из районов Алматы
Аттракцион завис в воздухе с людьми: полиция проверит популярный парк развлечений Алматы
15:04, 14 апреля 2025
Аттракцион завис в воздухе с людьми: полиция проверит популярный парк развлечений Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Финал бокса Иран - РК в Ташкенте
14:26, Сегодня
Казахстанский боксёр проиграл финал иранцу и остался с "серебром" ЧА-2026 в Ташкенте
Хамзат Чимаев
14:24, Сегодня
Почему Чимаев простил оскорбления Стрикленда: откровение чеченского бойца
Казахстан - Индия финал чемпионата Азии до 15 лет
14:08, Сегодня
Казахстанский боксёр не сумел завоевать "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
Знаменитый казахстанский судья сделал предложение КФФ о решении проблемы с арбитрами
14:03, Сегодня
Знаменитый казахстанский судья сделал предложение КФФ о решении проблемы с арбитрами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: