Шокирующие показатели выявила проверка воздуха в одном из районов Алматы

Жители одного из районов Алматы пожаловались на качество воздуха. Проверка выявила отклонения, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Наурызбайском районе. Как рассказали 14 мая 2026 года в ТОО "Eco Almaty", по итогам обследования качества атмосферного воздуха зафиксированы превышения по ряду показателей.

Так, концентрация диоксида азота составила 4,410 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³, бензола – 5,749 мг/м³ при норме 0,3 мг/м³, взвешенных веществ (пыли) – 36,949 мг/м³ при норме 0,5 мг/м³.

"Обследование качества атмосферного воздуха проведено после жалоб жителей Наурызбайского района на ухудшение качества воздуха, едкие запахи и негативное влияние на условия проживания. Встреча с жителями состоялась 13 мая с участием представителей ТОО "Eco Almaty", департамента экологии, акимата Наурызбайского района и департамента санитарно-эпидемиологического контроля. В рамках обследования специалисты определили содержание оксида углерода (CO), диоксида азота (NO₂), диоксида серы (SO₂), сажи, свинца, взвешенных веществ, формальдегида, сероводорода, бензола и углеводородов", – сообщили в ТОО.

Собранные материалы направлены в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в рамках действующего законодательства.

Экологи ранее зафиксировали превышение концентраций загрязняющих веществ в выбросах локомотивов на железнодорожном вокзале Алматы-2.