В Алматы на ночь закроют важный участок дороги

В Турксибском районе Алматы ограничат движение на участке Бекмаханова для восстановления асфальта, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ТОО "Алматинские тепловые сети", движение автотранспорта в обоих направлениях по ул. Бекмаханова от ул. Лавренева до поворота на заправку "Qazaq Energy Charge" будет закрыто с 23:00 14 мая до 06:00 15 мая 2026 года.

Известно, что временное ограничение вводится для восстановления асфальтобетонного покрытия в связи с просадкой асфальта.

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть альтернативные маршруты объезда указанного участка.

Фото: пресс-службы ТОО "Алматинские тепловые сети"

Материал по теме В Алматы временно перекроют участок одной из оживленных улиц

Также уже сообщалось, что в Астане движение частично перекроют на одном из крупных проспектов с 8 по 25 мая 2026 года.