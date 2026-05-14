События

Посевная с опорой на технологии и рекордный урожай: как СКО входит в новый аграрный сезон

Фото: пресс-служба акимата СКО
Глава государства неоднократно подчеркивал, что агропромышленный комплекс остается одной из ключевых опор экономики Казахстана и играет стратегическую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

СКО, являясь одним из главных зерносеющих регионов республики, в этом году вновь делает ставку на масштабную и технологичную посевную.

В регионе продолжается активная фаза весенне-полевых работ. Подготовка к посевной выполнена в полном объеме. Общая посевная площадь – 4,3 млн га. При этом площадь зерновых культур сокращена на 100 тыс. га и составит 2,9 млн га, а площади масличных культур достигнут 1 млн га.

На сегодняшний день уже засеяно более 778 тыс. га. В полевых работах задействованы свыше 10 тыс. тракторов, около 14 тыс. сеялок и 1,5 тыс. современных посевных комплексов.

Руководитель Управления сельского хозяйства СКО Даурен Токужинов отметил, что в регионе продолжается обновление технической базы хозяйств.

"В этом году планируется приобрести порядка 3500 единиц техники на сумму более 136 млрд тенге. Продолжается обновление машинно-тракторного парка и внедрение современных посевных комплексов", – сообщил он.
как СКО входит в новый аграрный сезон, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 18:35

Фото: пресс-служба акимата СКО

Особое внимание уделяется повышению культуры земледелия. В регионе планируется внести более 400 тысяч тонн минеральных удобрений, а для посевной заготовлено 455 тысяч тонн кондиционных семян. Местным аграриям оказаны меры государственной поддержки. К примеру, область полностью обеспечена льготным дизельным топливом. На 2026 год выделено 59 тыс. тонн ГСМ, а цена дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей составляет 281 тенге за литр, что ниже рыночной стоимости на 15%. В профильном ведомстве также подчеркнули, что аграрный сектор региона активно внедряет современные технологии.

"Сегодня сельское хозяйство региона активно использует системы точного земледелия, агродроны, спутниковый мониторинг и цифровые платформы управления хозяйствами, что позволяет повышать эффективность производства", – подчеркнул Даурен Токужинов.

По итогам прошлого года аграрии СКО собрали рекордный урожай – 6,6 млн тонн зерна при средней урожайности 21,4 центнера с га. Валовой сбор масличных культур составил 1,3 млн тонн, что стало одним из лучших результатов в истории региона.

Елена Беляева
