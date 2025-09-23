Как казахстанские семьи кормят себя и всю страну – исследование

Домашние хозяйства в Казахстане продолжают оставаться значимым, но недооцененным элементом в структуре экономики, играя ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и насыщении внутреннего рынка, сообщает Zakon.kz.

Анализ производственной деятельности за II квартал 2025 года показывает, что роль домашних хозяйств формирует ощутимый сегмент теневого и частично легального рынка.

Еда для себя

Общий объем производства потребительских товаров в домашних хозяйствах, по данным БНС АСПиР РК, достиг 54 млрд тенге. При этом только 4 млрд тенге, или около 7,4%, приходится на официальные, зарегистрированные продажи. Другими словами, основной целью такого производства остается личное потребление или продажа на малых рынках. Почти половина от произведенной стоимости (около 27 млрд тенге) уходит на производственные затраты, что подчеркивает низкую маржинальность и большую трудоемкость производства.

Что производят, что продают?

Ведущие категории домашних хозяйств по объемам производства:

Мучные и хлебобулочные изделия с совокупным объемом 11,6 млрд тенге и 8,3 млрд тенге соответственно.

Молочные продукты, включая сметану (10,5 млрд тенге) и масло (11,3 млрд тенге).

Мясо: баранина (9 111,7 т) и птица (489,8 т) в основном идут на потребление в семье (76% и 84% соответственно). Говядина (5 570,7 т) и свинина (3 969,8 т) в значительной степени ориентированы на продажу. Продажи говядины (2 711,1 т) составляют почти половину всего объема (около 49%), а продажи свинины (1 595,4 т) – более 40%, что делает эти виды мяса важным источником дохода.

Молоко (320 690,7 тыс. л) – наиболее многоцелевой продукт. Значительная часть (более 42%) перерабатывается. Объемы потребления в семье и продажи также высоки и почти сопоставимы (около 25% и 25% соответственно).

Яйца (93 482,0 тыс. шт.) в основном используются для потребления в семье (более 60%), однако их продажи (22 880,4 тыс. шт.) также являются важным источником дохода.

А вот шерсть и мед – по сути, чисто коммерческие продукты. Почти 80% шерсти (3 313,5 т) и более 69% меда (103,5 т) отправляются на продажу.

Скрытый потенциал аграрной экономики

Подводя итоги, отметим, что домашние хозяйства Казахстана представляют собой социальный и экономический феномен, обеспечивающий продовольственную безопасность на локальном уровне и формирующий часть внутреннего рынка.

Учитывая, что большая часть этого сектора находится в ненаблюдаемой экономике (производстве продуктов для собственного потребления и продажах на местных рынках без официальной регистрации), она не попадает в официальные цифры о сельском хозяйстве Казахстана.

Статистика утверждает, что вклад домашних хозяйств в ВВП сельского хозяйства за II квартал 2025 года составил менее 4,13%. Однако эта цифра сильно занижена. По оценкам экспертов, реальный вклад домашних хозяйств в ВВП сельского хозяйства может быть в 2-4 раза выше официальных данных, достигая до 16% от общего объема.

Ранее мы сообщили, что Казахстан полностью обеспечивает себя солью, подсолнечным маслом, картофелем, луком, бараниной и говядиной и даже производит излишки, которые можно отправлять на экспорт.