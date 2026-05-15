Между мусором и инфраструктурой: Кок-Жайлау нужен порядок, а не пустота

Поток туристов в горы Алматы растет рекордными темпами. Вместе с ним и мусор, и кострища, и стихийные тропы в горах.

Кок-Жайлау сегодня – это парадокс. Сотни тысяч алматинцев и гостей города любят это плато. И они же его разрушают. Медленно, день за днем, преимущественно по выходным.

По данным акимата Алматы, только в прошлом году регион посетили около 2,5 млн туристов, т.е. на 6,3% больше, чем за тот же период годом ранее. В числе самых популярных направлений – Иле-Алатауский национальный парк, в составе которого находится Кок-Жайлау. Часть этих людей идет за тишиной, видами и горным воздухом. Другая – за пикником, шашлыком и громкой музыкой. И уходит, оставляя за собой пакеты, бутылки, окурки, пластик.

В 2024 году cтартавала республиканская кампания "Таза Қазақстан". По данным акимата Алматы, его поддержали группы активистов, которые каждые выходные выходят в ущелья и вывозят то, что оставляют отдыхающие.

"Объединяясь, мы очищаем окружающую среду от мусора и создаем комфортное пространство для людей – это наша ежедневная работа. В последнее время заметно, что у людей усиливается чувство ответственности за окружающую среду, формируется экологическая культура. Считаю, что это результат подобных инициатив", – отметил заместитель руководителя МКК "Алматы Тазалық" Ербол Байжанов.

Масштаб виден и по свежим субботникам. По данным акимата Алматы, 25 апреля 2026 года в ущелье Аюсай, соседней с Кок-Жайлау туристической площадке Иле-Алатау около тысячи человек за один день очистили 2,5 км территории и вывезли 450 кубометров отходов. Для сравнения, в октябре 2022 года в рамках акции "Нет мусору на природе!" более двух тысяч алматинцев вывезли из ущелий Кок-Жайлау, Бутаковки, Казачки, Кимасара и Проходного 35 тонн мусора за один субботник.

Это не статистика заботы. Это статистика последствий.

Параллельно ту же территорию разрушают и иначе. Экологи неоднократно фиксировали в Кок-Жайлау и Каскабасе мотоциклистов на эндуро, которые ездят по тропам и вне их, уничтожая дерн и провоцируя эрозию почвы. Стихийные тропы, протоптанные в обход маршрутов, после первых же сильных дождей превращаются в овраги. А незаконный мусорный котлован в районе плато, по данным экологов, существует с 2007 года: парк его регулярно убирает, а отдыхающие так же регулярно засыпают заново.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Корень всех этих историй не в том, что алматинцы ходят в горы. А в том, что они ходят в горы, в которых нет инфраструктуры, нет контроля и нет понятных всем сразу правил. Об этом, по сути, и говорят волонтеры: открытый шлагбаум, отсутствие освещения и отсутствие урн. Это не про мораль, это про архитектуру пространства.

И именно здесь начинается разговор о развитии.

Проект Almaty Superski закладывает то, чего на плато сегодня катастрофически не хватает: системную туристическую инфраструктуру. Маркировку троп и маршрутов разной сложности, единый контур безопасности, экстренную связь в высокогорье, цифровую навигацию, современные визит-центры.

В переводе с языка концепции на язык повседневности это означает простое: организованные тропы вместо стихийных, контейнеры вместо "оставлю в кустах", рейнджеры и видеонаблюдение вместо мотоциклов на эндуро по альпийским лугам, ясные маркированные маршруты вместо овражной паутины из вытоптанных следов. И главное – постоянный сервис, а не ситуативный субботник раз в полгода.

Курорт – это не альтернатива природе Кок-Жайлау. Это шанс перевести любовь горожан к этому плато из разрушительной в управляемую. Из режима "оставил мешок в траве" – в режим "прошел по тропе, выбросил пластик в контейнер, увидел больше, навредил меньше".

Проекты вроде Almaty Superski – не угроза горам. Угроза нынешнее "никак". 450 кубометров мусора за один день и десятки килограммов, которые волонтеры каждые выходные носят со склонов, напоминают об этом яснее любых слов.