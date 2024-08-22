Во время прогулки президент Кыргызстана собирал мусор
Фото: pixabay
21 августа президент Кыргызстана Садыр Жапаров проявил экологическую инициативу и собирал мусор в горах, сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Жапаров обратил внимание жителей страны на то, что в эти места приедут отдыхать их дети и внуки.
"Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе, будем примером друг для друга", – написал президент.
Днями ранее в Иссык-Кульской области из-за проливных дождей возникла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой закрытие нескольких автомобильных дорог и введение усиленного режима работы экстренных служб.
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