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Во время прогулки президент Кыргызстана собирал мусор

Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 07:30 Фото: pixabay
21 августа президент Кыргызстана Садыр Жапаров проявил экологическую инициативу и собирал мусор в горах, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Жапаров обратил внимание жителей страны на то, что в эти места приедут отдыхать их дети и внуки.

"Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе, будем примером друг для друга", – написал президент.

Днями ранее в Иссык-Кульской области из-за проливных дождей возникла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой закрытие нескольких автомобильных дорог и введение усиленного режима работы экстренных служб.

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