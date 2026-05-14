#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
Общество

Шок-прогноз: снег, похолодание до -3°С и летняя жара +35°С одновременно ударят по Казахстану

сирень, зима, весна, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 18:22 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 15 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что отрог антициклона будет оказывать влияние на большую часть республики, где ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, востоке, на крайнем севере Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на востоке в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юге, западе – с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, сразу в нескольких областях страны ожидается похолодание, а в одном регионе – летняя жара:

  • заморозки -1-3°С – ночью на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на западе, севере Павлодарской, на западе в области Абай, на востоке Северо-Казахстанской, в горных районах области Жетысу;
  • сильная жара до +35°С – днем в Атырауской области.

При этом, как говорится в прогнозе, в ряде регионов республики сохраняется и ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность сохраняется в области Улытау, на западе, севере Карагандинской, Туркестанской областей, на западе Алматинской, Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на востоке области Абай, в центре Восточно-Казахстанской области;
  • высокая пожарная опасность ожидается на северо-западе Атырауской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юге, востоке Кызылординской, на юге Актюбинской, на юго-востоке области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность ожидается на юге Карагандинской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 18:22
35-градусная жара и резкое похолодание до -6°С одновременно нагрянут в Казахстан – прогноз на 14-16 мая

О том, как будет меняться погода в Астане, Алматы и Шымкенте 15-17 мая 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казгидромет, осень, 3 сентября, синоптики, прогноз
17:45, 02 сентября 2025
Жара, град и снег – в один день: о погоде в Казахстане 3 сентября
птица, ветки, снегопад
17:27, 13 мая 2026
Снег и заморозки вновь обрушатся на Казахстан
горы, облака, тучи, лучи солнца
17:44, 04 мая 2026
Заморозки, ливни и град вновь накроют Казахстан – опубликован прогноз на 5 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
18:52, Сегодня
"Тараз" обыграл "Туран" в центральном матче 6-го тура Первой лиги
Фото: НОК РК
18:43, Сегодня
Неожиданным исходом завершился матч казахстанца на турнире в Бордо
Фото: ATP
18:22, Сегодня
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Ломакин в полуфинале в Индии
18:02, Сегодня
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: