Шок-прогноз: снег, похолодание до -3°С и летняя жара +35°С одновременно ударят по Казахстану

Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 15 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что отрог антициклона будет оказывать влияние на большую часть республики, где ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, востоке, на крайнем севере Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на востоке в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юге, западе – с пыльной бурей". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, сразу в нескольких областях страны ожидается похолодание, а в одном регионе – летняя жара:

заморозки -1-3°С – ночью на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на западе, севере Павлодарской, на западе в области Абай, на востоке Северо-Казахстанской, в горных районах области Жетысу;

– ночью на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на западе, севере Павлодарской, на западе в области Абай, на востоке Северо-Казахстанской, в горных районах области Жетысу; сильная жара до +35°С – днем в Атырауской области.

При этом, как говорится в прогнозе, в ряде регионов республики сохраняется и ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность сохраняется в области Улытау, на западе, севере Карагандинской, Туркестанской областей, на западе Алматинской, Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на востоке области Абай, в центре Восточно-Казахстанской области;

в области Улытау, на западе, севере Карагандинской, Туркестанской областей, на западе Алматинской, Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на востоке области Абай, в центре Восточно-Казахстанской области; высокая пожарная опасность ожидается на северо-западе Атырауской области;

на северо-западе Атырауской области; чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юге, востоке Кызылординской, на юге Актюбинской, на юго-востоке области Жетысу;

на юге, востоке Кызылординской, на юге Актюбинской, на юго-востоке области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность ожидается на юге Карагандинской области.

О том, как будет меняться погода в Астане, Алматы и Шымкенте 15-17 мая 2026 года, можете узнать здесь.