Право

Госимущество в Казахстане больше не смогут продавать за бесценок – изменились правила

Молоток судьи, аукцион, онлайн-аукцион , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 10:05 Фото: unsplash
В Казахстане усовершенствовано законодательство в области приватизации государственного имущества. Торги теперь защищены от занижения цен, а продажа имущества стала прозрачнее. Необходимые меры приняты по рекомендации Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 мая 2026 года, заявили в пресс-службе палаты:

"Ранее ВАП проверила эффективность госполитики в сфере приватизации, а также результаты исполнения комплексных планов приватизации на 2016-2020 и 2021-2025 годы. По итогам аудита ВАП выработала рекомендации для правительства РК по изменению законодательства. Так, первая рекомендация касалась защиты от занижения цен на повторных торгах. Прежде при проведении аукционов с понижением цены закон не ограничивал нижнюю планку, что создавало риск продажи имущества по символической стоимости".

Отмечается, что аудиторы ВАП предложили законодательно закрепить правило, по которому цена на третьих и последующих торгах не может опускаться ниже размера гарантийного взноса.

"В результате данная норма была закреплена законодательно (Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом")".Пресс-служба ВАП РК

Второй рекомендацией стала отмена механизма прямой продажи госимущества стратегическому инвестору.

"Такой порядок позволял продавать активы без конкурса, что противоречило принципу открытости. По предложению аудиторов эта норма была полностью исключена из законодательства".Пресс-служба ВАП РК

Таким образом, как подчеркнули в палате, регулирование приватизации стало эффективнее и прозрачнее:

"Установление минимальной цены на торгах защищает активы государства от продажи по заниженной стоимости, а отмена прямых адресных продаж обеспечивает равный доступ для всех потенциальных покупателей".

27 апреля 2026 года стало известно, что аудит ВАП выявил системные проблемы в высшем образовании.

