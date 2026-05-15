События

"Digital Urpaq: Ayagoz 2026" – новые горизонты для сельских детей

Станция юных техников, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 16:35
Сегодня в Аягозском районе впервые в рамках проекта "JASAMPAZ URPAQ" Общественного фонда "Қазақстан халқына" состоялось масштабное технологическое и творческое мероприятие "Digital Urpaq: Ayagoz 2026", в ходе которого была введена в эксплуатацию обновленная "Станция юных техников".

В торжественной церемонии приняли участие аким области Берик Уали и председатель правления Общественного фонда "Қазақстан халқына" Ляззат Шынгысбаева.

В рамках проекта будут функционировать 13 кружков. В их числе модернизированы направления робототехники, автомоделирования, авиамоделирования, начального технического моделирования, декоративно-прикладного искусства, швейного дела и спортивного туризма. Кроме того, в соответствии с современными требованиями откроются еще 8 новых кружков: 3D-моделирование и печать, ракетостроение и беспилотные летательные аппараты, фото- и видеомонтаж, вокал и звукозапись, техническое творчество, гончарное искусство и цифровые технологии. Эти направления откроют детям возможности для реализации новых идей.

В Аягозе готовят инженеров и IT-специалистов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 16:35

Фото: акимат области Абай

Основная цель проекта – развитие инженерных, цифровых и творческих компетенций детей и подростков. Проект направлен на раскрытие профессионального потенциала школьников сельских населенных пунктов и районов через освоение современных технологий, а также подготовку к востребованным профессиям будущего.

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что новый центр станет большой возможностью для сельских детей.

"Мы живем в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации. Эта станция позволит детям сделать первые шаги в области робототехники, программирования и цифрового дизайна. Наша цель – не только освоение технологий, но и вывод национальных ценностей и традиционного искусства на новый уровень с помощью современных инструментов. Уверен, что воспитанники этого центра в будущем станут квалифицированными инженерами, IT-специалистами и изобретателями, которые будут двигать вперед индустрию нашей страны. В Послании народу Казахстана глава государства отметил развитие цифровых технологий как одно из приоритетных направлений развития страны. В рамках этой стратегической задачи при поддержке фонда "Қазақстан халқына" фонды "Батыр боламын" и "USTEM Foundation" реализуют работу по развитию творческого, технического и интеллектуального потенциала детей и подростков в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта, сочетая современные технологии и традиционное искусство для формирования профессиональных навыков. Определять путь юных техников и вдохновлять их на высокие достижения – это в ваших руках. Желаю станции творческих успехов! Пусть из Аягозской земли выходят новые имена, способные удивить мир. Поздравляю с открытием учреждения и желаю успешной работы!" – сказал Берик Уали.
В Аягозе готовят инженеров и IT-специалистов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 16:35

Фото: акимат области Абай

Председатель правления Общественного фонда "Қазақстан халқына" Ляззат Шынгысбаева также поздравила участников с открытием нового объекта.

"Дорогая молодежь, искренне поздравляю вас с открытием этого центра. Доступ к качественному образованию и современным возможностям должен быть равным как для городских, так и для сельских детей. Потенциал нынешнего поколения очень высок. Поэтому не бойтесь учиться, искать и начинать новое. Постоянно развивайтесь, совершенствуйтесь и стремитесь вперед", – отметила председатель правления.

После церемонии открытия аким области вместе с председателем правления Общественного фонда "Қазақстан халқына" осмотрели кабинеты учреждения, пообщались с учащимися и педагогами.

Станция юных техников, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 16:35

Фото: акимат области Абай

Проект "Jasampaz Urpaq" реализуется в Абайской области в пилотном режиме с 2025 года. В рамках проекта организации дополнительного образования в Аягозском и Бескарагайском районах и районах Жаңасемей и Мақаншы были полностью модернизированы и оснащены современным технологическим оборудованием.

В настоящее время кружки посещают 216 учащихся. После запуска новых направлений еще 212 детей смогут посещать занятия, и общее количество обучающихся достигнет 428 человек.

В Аягозе готовят инженеров и IT-специалистов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 16:35

Фото: акимат области Абай

Айсулу Омарова
