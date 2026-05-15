События

Представители общественности поддержали проекты Алматинского горного кластера и "Almaty Superski"

участники совещания, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 19:39 Фото: пресс-служба акимата Алматы
15 мая 2026 года состоялось совещание по вопросам развития проектов Алматинского горного кластера и "Almaty Superski". Организаторами мероприятия выступили Гражданский альянс Алматы совместно с акиматом города, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, в том числе члены Общественного совета города Алматы, ОЮЛ "Almaty Azamattyq Alliance", ОФ "Жастар Үні", ОФ "Reliance", ОФ "Международный благотворительный фонд "Жанашыр", ОО "Неправительственная организация "Человек и общество" и других организаций.

С приветственным словом к участникам обратился председатель ОЮЛ "Almaty Azamattyq Alliance" Нуржан Жакупов, подчеркнув необходимость комплексного и устойчивого развития горных территорий Алматы с учетом интересов жителей, экологии и туристического потенциала города.

В ходе встречи были представлены две ключевые инициативы по развитию горного туризма Алматы.

Заместитель председателя правления ТОО "Almaty Tau Management" Александр Руденко представил детальную презентацию проекта Алматинского горного кластера. Проект предусматривает комплексное развитие горных территорий Алматы, что откроет новые возможности для туризма, экономики региона и привлечения инвестиций. В рамках проекта курорты "Шымбулак" и "Oi-Qaragai" планируется соединить сетью канатных дорог и горнолыжных трасс через ущелья Кимасар, Бутаковку и курорт "Pioneer".

При этом курорт "Pioneer" сохранит свою направленность как инклюзивное и круглогодичное пространство, где также впервые будет предусмотрено размещение современного противолавинного оборудования.

Вместе с тем директор по работе с государственными органами "Kazakh Tourism Development Ltd" Маргулан Байгужин представил проект "Almaty Superski" – масштабную инициативу по созданию современной круглогодичной горной экосистемы международного уровня.

Проект предусматривает строительство новых подъемников, широкой сети трасс различного уровня сложности, а также современной горной деревни с развитой инфраструктурой. Помимо зимнего туризма, концепция включает развитие хайкинг-маршрутов, велотрасс, инфраструктуры для маунтинбайка, а также создание единого контура безопасности в горах.

Особое внимание в ходе презентаций было уделено вопросам экологической устойчивости. Отмечено, что в рамках подготовки проектов ведется системная работа с научными институтами в области зоологии, ботаники, почвоведения и других направлений экологических исследований. Организованная туристическая инфраструктура позволит более эффективно управлять туристическими потоками и снизить антропогенную нагрузку на горную экосистему.

После презентаций состоялось обсуждение проектов, в ходе которого участники смогли задать интересующие вопросы и обменяться мнениями.

По итогам встречи участники выразили поддержку развитию Алматинского горного кластера, подчеркнув, что реализация проектов позволит создать новые рабочие места, откроет дополнительные возможности для развития туризма, малого и среднего бизнеса, а также повысит международную туристическую и инвестиционную привлекательность Алматы.

