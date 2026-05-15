События

В степях Казахстана нашли зубы древней акулы

акула, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 20:11
В Мангистауской области ученые обнаружили окаменелые зубы акулы, возраст которых оценивается в 30-40 миллионов лет. В далеком прошлом эта территория была частью древнего океана Тетис, воды которого покрывали значительную часть региона, сообщает Zakon.kz.

Известно, что экспедицию проводили шведский палеонтолог Штефан Киль, студенты Университета имени Д. А. Кунаева и Сезим Мустафаева – заведующая кафедрой геологии и нефтехимической инженерии Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Есенова.

В результате работ были обнаружены зубы акулы. По словам ученых, найденные зубы могут принадлежать крупной хищной рыбе, жившей 30-40 миллионов лет назад.

Кроме того, как отмечено в публикации информационного агентства "Казинформ", были найдены ребро кита, останки морской звезды и различные моллюски. По мнению ученых, эти находки являются следами древней океанической экосистемы.

"Эта уникальная палеонтологическая находка является ценнейшим научным открытием, раскрывающим природную историю древнего океана Тетис, который миллионы лет назад покрывал территорию современного Мангистау. Найденные зубы акулы подтверждают богатство геологического прошлого региона и древней морской экосистемы, представляя особую ценность и для международного научного сообщества", – отметил шведский ученый Штефан Киль.

Немного ранее мы рассказывали, что в Мангистау нашли следы древнего города, связанного с Римом и Китае.

Анастасия Московчук
