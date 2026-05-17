Активисты "Дала Қырандары" выступили за увеличение спортплощадок в стране
Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты собрали журналистов вместе с местными жителями на открытую тренировку прямо на спортивной площадке во дворе. Члены организации "Дала Қырандары" провели масштабную работу в рамках кампаний "Суррогат" и "Жаттығу".
Активисты подсчитали точки продажи спиртного и места для массового спорта в 29 городах Казахстана. В некоторых регионах они зафиксировали сильный перекос: например, в Атырау на 118 спортивных площадок приходится 2 985 алкомаркетов, а в Караганде на 94 спортивные зоны – 271 алкомаркет.
Фото: "Дала Қырандары"
Представители общественного движения отмечают, что все эти данные собраны на интерактивной карте, чтобы каждый казахстанец мог зайти на сайт и увидеть ситуацию в своем регионе. Также они считают, что характер, привычки и жизненные ориентиры человека закладываются с самого раннего детства. И то, что ребенок или подросток видит, выходя из подъезда, во многом определяет его будущее.
"Мы искренне убеждены, что среда формирует человека. Если в каждом дворе есть хороший турник, футбольное поле и проходят регулярные тренировки – в стране будут расти здоровые и сильные люди. Но статистика показывает пугающую реальность. В большинстве городов найти современный алкомаркет проще, чем исправную спортивную площадку. Мы сами создаем условия, при которых формируются зависимости и боль, лишая подростков нормальной возможности тренироваться. Мы должны задать себе вопрос: какое поколение вырастет в таких условиях?" – отметил координатор движения "Дала Қырандары" Нурбол Сейткалиев.
"Мы часто привыкли перекладывать ответственность на чиновников или бизнесменов, но порядок начинается с нас. Эта площадка – живой пример. Когда соседи объединяются, чтобы навести порядок в своем дворе, они не просто чинят тренажеры – они меняют судьбы детей в этом доме. Наша статистика – это призыв к действию для каждого неравнодушного жителя", – добавил лидер отделения "Дала Кырандары" в Семее Ербол Тускенов.
Фото: "Дала Қырандары"
В Семее 16 отрядов кыранов по 10 человек. За каждым закреплена спортивная площадка, и раз в неделю они проводят тренировку, к которой может присоединиться каждый желающий.
"Мы проводим акцию для оздоровления общества, чтобы у каждого была активная спортивная среда и молодежь была здоровая, спортивная. Наша цель – чтобы в каждом дворе проводились тренировки. И сегодня по всему Казахстану в 29 городах проводится эта акция", – рассказал координатор движения Нурбол Сейткалиев.
Фото: "Дала Қырандары"
"Узнал из социальных сетей, что ребята борются с запрещенными веществами, алкоголем, прививают любовь к спорту. Я понял, что это классная идея, и решил присоединиться. Я по профессии педагог и хочу, чтобы дети развивались, добивались своих целей, узнавали что-то новое, меняли свою жизнь к лучшему и получали правильные ориентиры", – говорит Ернур Назарбеков.