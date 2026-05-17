#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.17
547.47
6.42
События

Активисты "Дала Қырандары" выступили за увеличение спортплощадок в стране

Спорт , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 10:11 Фото: "Дала Қырандары"
Только в 2 из 29 казахстанских городов количество современных спортивных площадок превышает количество магазинов, продающих алкоголь, заявили активисты общественного движения "Дала Қырандары" после того, как изучили данные статистики.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты собрали журналистов вместе с местными жителями на открытую тренировку прямо на спортивной площадке во дворе. Члены организации "Дала Қырандары" провели масштабную работу в рамках кампаний "Суррогат" и "Жаттығу".

Активисты подсчитали точки продажи спиртного и места для массового спорта в 29 городах Казахстана. В некоторых регионах они зафиксировали сильный перекос: например, в Атырау на 118 спортивных площадок приходится 2 985 алкомаркетов, а в Караганде на 94 спортивные зоны – 271 алкомаркет.

Спорт , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 10:11

Фото: "Дала Қырандары"

Представители общественного движения отмечают, что все эти данные собраны на интерактивной карте, чтобы каждый казахстанец мог зайти на сайт и увидеть ситуацию в своем регионе. Также они считают, что характер, привычки и жизненные ориентиры человека закладываются с самого раннего детства. И то, что ребенок или подросток видит, выходя из подъезда, во многом определяет его будущее.

"Мы искренне убеждены, что среда формирует человека. Если в каждом дворе есть хороший турник, футбольное поле и проходят регулярные тренировки – в стране будут расти здоровые и сильные люди. Но статистика показывает пугающую реальность. В большинстве городов найти современный алкомаркет проще, чем исправную спортивную площадку. Мы сами создаем условия, при которых формируются зависимости и боль, лишая подростков нормальной возможности тренироваться. Мы должны задать себе вопрос: какое поколение вырастет в таких условиях?" – отметил координатор движения "Дала Қырандары" Нурбол Сейткалиев.

Встреча в Семее прошла на спортивной площадке. За ней присматривают и приводят в порядок члены организации – кыраны.
спорт , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 10:11

Фото: "Дала Қырандары"

"Мы часто привыкли перекладывать ответственность на чиновников или бизнесменов, но порядок начинается с нас. Эта площадка – живой пример. Когда соседи объединяются, чтобы навести порядок в своем дворе, они не просто чинят тренажеры – они меняют судьбы детей в этом доме. Наша статистика – это призыв к действию для каждого неравнодушного жителя", – добавил лидер отделения "Дала Кырандары" в Семее Ербол Тускенов.

Спорт , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 10:11

Фото: "Дала Қырандары"

В Семее 16 отрядов кыранов по 10 человек. За каждым закреплена спортивная площадка, и раз в неделю они проводят тренировку, к которой может присоединиться каждый желающий.

"Мы проводим акцию для оздоровления общества, чтобы у каждого была активная спортивная среда и молодежь была здоровая, спортивная. Наша цель – чтобы в каждом дворе проводились тренировки. И сегодня по всему Казахстану в 29 городах проводится эта акция", – рассказал координатор движения Нурбол Сейткалиев.
На спортивной площадке провели разминку, функциональную тренировку, затем дети могли выбрать понравившееся им направление. Преимущество в том, что кыраны сами занимаются разными видами спорта и могут правильно показать упражнения, объяснить какие-то нюансы. Назарбеков Ернур стал кыраном в 2025 году.

Семей , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 10:11

Фото: "Дала Қырандары"

"Узнал из социальных сетей, что ребята борются с запрещенными веществами, алкоголем, прививают любовь к спорту. Я понял, что это классная идея, и решил присоединиться. Я по профессии педагог и хочу, чтобы дети развивались, добивались своих целей, узнавали что-то новое, меняли свою жизнь к лучшему и получали правильные ориентиры", – говорит Ернур Назарбеков.
После разминки он проводит тренировки по боксу, объясняет тонкости тем, кому интересно. К спорту пришел похожим путем: благодаря окружению и понимает, насколько это важно. В его дворе ребята из спортивного колледжа проводили тренировки и подсказывали, кому какой вид спорта подойдет. После тренировки участники акции провели субботник вокруг спортплощадки и высадили деревья. Они отмечают, что забота о своем дворе и любовь к спорту – хороший пример для детей и подростков. Задача общества – поддерживать правильные ориентиры молодежи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
люди
17:44, 04 января 2026
Госсоветник Ерлан Карин посетил штаб "Дала Қырандары"
встреча
09:59, 06 февраля 2026
"Дала Қырандары" обсудили Конституционную реформу с министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым
Спорт
10:11, Сегодня
Активисты "Дала Қырандары" выступили за увеличение спортплощадок в стране
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Известны соперник и дата боя Макгрегора
09:55, Сегодня
UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора, назвав дату боя и соперника
Видео поражения Веретенникова в UFC
09:41, Сегодня
Появилось видео поражения нокаутом казахстанского бойца в UFC
Комментарий поражения тренера &quot;Каспия&quot;
09:23, Сегодня
Наставник "Каспия" назвал причины поражения команды в матче с "Улытау"
Нганну победил на дебютном турнире MVP
08:57, Сегодня
Фрэнсис Нганну одержал 18-ю победу в карьере нокаутом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: