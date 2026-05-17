Активисты "Дала Қырандары" выступили за увеличение спортплощадок в стране

Только в 2 из 29 казахстанских городов количество современных спортивных площадок превышает количество магазинов, продающих алкоголь, заявили активисты общественного движения "Дала Қырандары" после того, как изучили данные статистики.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты собрали журналистов вместе с местными жителями на открытую тренировку прямо на спортивной площадке во дворе. Члены организации "Дала Қырандары" провели масштабную работу в рамках кампаний "Суррогат" и "Жаттығу".

Активисты подсчитали точки продажи спиртного и места для массового спорта в 29 городах Казахстана. В некоторых регионах они зафиксировали сильный перекос: например, в Атырау на 118 спортивных площадок приходится 2 985 алкомаркетов, а в Караганде на 94 спортивные зоны – 271 алкомаркет.

Фото: "Дала Қырандары"

Представители общественного движения отмечают, что все эти данные собраны на интерактивной карте, чтобы каждый казахстанец мог зайти на сайт и увидеть ситуацию в своем регионе. Также они считают, что характер, привычки и жизненные ориентиры человека закладываются с самого раннего детства. И то, что ребенок или подросток видит, выходя из подъезда, во многом определяет его будущее.

"Мы искренне убеждены, что среда формирует человека. Если в каждом дворе есть хороший турник, футбольное поле и проходят регулярные тренировки – в стране будут расти здоровые и сильные люди. Но статистика показывает пугающую реальность. В большинстве городов найти современный алкомаркет проще, чем исправную спортивную площадку. Мы сами создаем условия, при которых формируются зависимости и боль, лишая подростков нормальной возможности тренироваться. Мы должны задать себе вопрос: какое поколение вырастет в таких условиях?" – отметил координатор движения "Дала Қырандары" Нурбол Сейткалиев.

Встреча в Семее прошла на спортивной площадке. За ней присматривают и приводят в порядок члены организации – кыраны.

"Мы часто привыкли перекладывать ответственность на чиновников или бизнесменов, но порядок начинается с нас. Эта площадка – живой пример. Когда соседи объединяются, чтобы навести порядок в своем дворе, они не просто чинят тренажеры – они меняют судьбы детей в этом доме. Наша статистика – это призыв к действию для каждого неравнодушного жителя", – добавил лидер отделения "Дала Кырандары" в Семее Ербол Тускенов.

Фото: "Дала Қырандары"

В Семее 16 отрядов кыранов по 10 человек. За каждым закреплена спортивная площадка, и раз в неделю они проводят тренировку, к которой может присоединиться каждый желающий.

"Мы проводим акцию для оздоровления общества, чтобы у каждого была активная спортивная среда и молодежь была здоровая, спортивная. Наша цель – чтобы в каждом дворе проводились тренировки. И сегодня по всему Казахстану в 29 городах проводится эта акция", – рассказал координатор движения Нурбол Сейткалиев.

На спортивной площадке провели разминку, функциональную тренировку, затем дети могли выбрать понравившееся им направление. Преимущество в том, что кыраны сами занимаются разными видами спорта и могут правильно показать упражнения, объяснить какие-то нюансы. Назарбеков Ернур стал кыраном в 2025 году.





Фото: "Дала Қырандары"

"Узнал из социальных сетей, что ребята борются с запрещенными веществами, алкоголем, прививают любовь к спорту. Я понял, что это классная идея, и решил присоединиться. Я по профессии педагог и хочу, чтобы дети развивались, добивались своих целей, узнавали что-то новое, меняли свою жизнь к лучшему и получали правильные ориентиры", – говорит Ернур Назарбеков.

После разминки он проводит тренировки по боксу, объясняет тонкости тем, кому интересно. К спорту пришел похожим путем: благодаря окружению и понимает, насколько это важно. В его дворе ребята из спортивного колледжа проводили тренировки и подсказывали, кому какой вид спорта подойдет. После тренировки участники акции провели субботник вокруг спортплощадки и высадили деревья. Они отмечают, что забота о своем дворе и любовь к спорту – хороший пример для детей и подростков. Задача общества – поддерживать правильные ориентиры молодежи.