Международный эксперт высоко оценил курс реформ в Казахстане

17 мая 2026 года президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 73 года. Глава государства не отмечает день рождения, в его семье не было принято праздновать эту дату, поэтому и нынешний день для него остается обычным рабочим.

Многие иностранные эксперты отмечают, что с именем главы Казахстана неразрывно связан качественно новый этап модернизации страны, которая за последние годы прошла через беспрецедентную структурную трансформацию – от перераспределения властных полномочий до внедрения принципов социальной справедливости. Оценивая этот путь, международное академическое сообщество отмечает, что в республике формируется совершенно новая политическая культура, опирающаяся на сильные институты и гражданское участие.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с доктором философии в области политологии Университета Джонса Хопкинса (США), признанным на международном уровне специалистом по политическому развитию и институциональным реформам, автором десятков монографий и экспертом, предоставлявшим заключения разработчикам конституций в десятках стран мира, заместителем редактора журнала Politics and Policy, деканом NU Graduate School of Public Policy Риккардо Пелиццо. Профессор считает, что концепция "Слышащего государства" изменила общество, отметив, почему для устойчивого развития важен сильный парламент и как развитие человеческого капитала страхует государство от кризисов.

Фото: из личного архива

– Профессор Пелиццо, когда президент Токаев вступил в должность, он представил концепцию "Слышащего государства". С точки зрения политической науки, насколько значимым был этот сдвиг в изменении отношений между властью и обществом в Казахстане?

– Президент Токаев пришел к высшему посту после долгой и успешной карьеры не только как политический лидер, но и как главный дипломат Казахстана. Став президентом, он также зарекомендовал себя как истинный реформатор.

Нет никаких сомнений в том, что внедрение концепции "Слышащего государства" стало очень успешным шагом. В академической среде мы часто говорим о необходимости преодоления разрыва между государственным аппаратом и гражданами. Глава государства дал населению Казахстана реальную возможность озвучивать свои проблемы, быть услышанным и напрямую информировать тех, кто принимает политические решения. Этот подход закладывает основу для транспарентного управления, где политика формируется не изолированно, а в ответ на реальные запросы людей.

– После конституционного референдума в Казахстане произошел переход к более сбалансированной системе власти. Как исследователь, много лет изучающий вопросы государственного управления и разрабатывающий инструменты оценки эффективности законодательных органов, как вы оцениваете эти институциональные улучшения?

– Мне всегда было предельно ясно, что многие, если не все, реформы, инициированные Токаевым, были изначально направлены на дальнейшее раскрытие потенциала политической системы, ее планомерную либерализацию и всестороннее укрепление демократических устоев.

В своих исследованиях я часто пишу о важности подотчетности (accountability) институтов и эффективного управления (good governance). Сегодня распределение властных полномочий между различными ветвями в Казахстане стало гораздо более сбалансированным, чем раньше. Появилось больше пространства для политического плюрализма и многопартийной конкуренции. И, что особенно важно, мы видим качественное усиление механизмов парламентского контроля. Все это указывает на то, что политическая система Казахстана демонстрирует зрелое, взвешенное и уверенное развитие, последовательно совершенствуя свои демократические институты.

– Вы упомянули политический плюрализм. Недавно Казахстан реформировал свою избирательную систему, упростив регистрацию партий. Как плюрализм способствует построению более зрелого гражданского общества?

– Политический плюрализм – это яркое свидетельство зрелости любой устойчивой демократической системы. Очевидно, что ее успешное функционирование требует активного участия, вовлеченности и поддержки со стороны гражданского общества. Одно без другого не работает.

Сам по себе политический плюрализм немыслим без надлежащего представления запросов различных гражданских групп. Безусловно, по мере того как в Казахстане открываются новые возможности для политического участия и совершенствуется избирательная система, само гражданское общество демонстрирует качественный рост, учится брать на себя ответственность и конструктивно использовать эти новые инструменты.

– Помимо политических изменений, Касым-Жомарт Токаев продвигает концепцию "Справедливого Казахстана", которая сфокусирована на социальной справедливости и развитии человеческого капитала. С глобальной точки зрения, насколько важны такие шаги для долгосрочной стабильности нации?

– Социальная справедливость и развитие человеческого капитала невероятно важны сразу по трем причинам: экономическим, политическим и социальным. Передовые экономики мира сегодня – это экономики знаний. И поэтому, чтобы казахстанская экономика могла поддерживать быстрые темпы роста на долгие годы вперед, первостепенно важно развивать человеческий капитал.

Однако здесь есть важный нюанс, который изучает современная политология. Создание нового национального богатства, если оно не распределяется должным образом, может усугубить неравенство. А глубокое социальное неравенство, в свою очередь, способно подорвать сплоченность общества и стабильность всей политической системы. Поэтому для государства жизненно важно не просто создавать богатство, но и активно продвигать равенство возможностей. И это именно то, что планомерно реализует концепция "Справедливого Казахстана".

