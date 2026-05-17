События

Кто из мировых лидеров поздравил Токаева с днем рождения

17 мая 2026 года Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 73 года. По случаю дня рождения президенту Казахстана направили поздравления главы других стран и международных организаций, сообщает Zakon.kz.

В адрес президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и правительств, представителей международных организаций и дипломатических миссий, сообщили в Акорде.

Поздравительные телеграммы на имя главы государства направили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Сербии Александр Вучич, президент Молдовы Майя Санду, президент Словакии Петер Пеллегрини, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, президент Палестины Махмуд Аббас, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.

"Свои добрые пожелания президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны. Поздравительные телеграммы продолжают поступать", – уточнили в пресс-службе Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел совещание после саммита ОТГ в Туркестане.

