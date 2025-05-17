Президенту Казахстана исполнилось 72 года

Сегодня, 17 мая 2025 года, у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева день рождения. Ему исполнилось 72 года, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Акорде напомнили, что глава государства не выделяет эту дату, поскольку в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Поэтому не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий.

По традиции в этот день ожидается, что президента Казахстана поздравят лидеры различных стран. В 2024 году на имя Токаева поступили телеграммы также и от представителей иностранных государственных органов, международных организаций и дипломатических миссий.

Биография президента

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (ныне Алматы).

Отец – Кемель Токаевич Токаев (1923-1986), участник Великой Отечественной войны, известный писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе.

Мать – Турар Шабарбаева (1931-2000), работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

Касым-Жомарт Токаев в 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в Посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. В октябре 1999 года с согласия Парламента был назначен премьер-министром РК. В январе 2002 года стал государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

В 2007 года избран председателем Сената Парламента. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского Парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В 2011 году назначен заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года вновь избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан.

20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % и был избран президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции РК принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

20 ноября 2022 года вновь одержал победу на внеочередных выборах президента Казахстана. 26 ноября 2022 года прошла церемония инаугурации президента Республики Казахстан.

С 2007 года член партии "Нұр Отан" и Бюро политсовета партии "Нұр Отан". Член Совета Безопасности Республики Казахстан. Чрезвычайный и полномочный посол. Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член "Совета мудрецов" Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов "Человек Года – 2018". В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.

Написал ряд книг по проблемам международных отношений.

Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.

Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.

В День матери, который отмечался в Казахстане 11 мая, Касым-Жомарт Токаев опубликовал трогательный пост в социальных сетях и поделился редким фото своей мамы Турар Шабарбаевой, а также воспоминаниями о ней.