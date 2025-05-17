Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения

В Акорде рассказали, кто из президентов уже поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем с рождения. Напомним, сегодня, 17 мая, ему исполнилось 72 года, сообщает Zakon.kz.

К этому часу президент Казахстана уже провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств.

"Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном", – отметили в Акорде.

Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

"В адрес президента также поступают телеграммы с поздравлениями от глав иностранных государств и правительств, спикеров парламентов, представителей международных организаций и дипломатических миссий", – добавили в Акорде.

Поздравительные телеграммы на имя главы государства направили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Молдовы Майя Санду, президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, Раис Татарстана Рустам Минниханов, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие.

"Свои добрые пожелания президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны", – подчеркнули в Акорде.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать. Накануне в Акорде напомнили, что глава государства не выделяет эту дату, поскольку в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Поэтому не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий.