События

На высоте 2600 метров: экстренную медпомощь оказали пожилому туристу в горах Алматы

люди, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 13:15 Фото: МЧС РК
В алматинских горах сотрудники МЧС оказали медицинскую помощь туристу и спустили его с горы, сообщает Zakon.k.z

Как сообщили в МЧС, 17 мая 2026 года в Бостандыкском районе, в районе поляны Терра выше водопада "Девичьи слезы", от мужчины 1963 года рождения поступило сообщение о том, что ему стало плохо и требуется помощь спасателей для спуска с горной местности.

На место происшествия незамедлительно направились спасатели МЧС, сотрудники контрольно-спасательного пункта Большого Алматинского ущелья (КСП БАУ), Центра медицины катастроф и бригада скорой медицинской помощи.

"Спасатели оперативно обнаружили мужчину, оказали необходимую помощь и организовали его безопасный спуск. После эвакуации пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра". МЧС РК

МЧС напоминает, что перед выходом в горы важно учитывать состояние здоровья, погодные условия и обязательно сообщать близким о маршруте следования.

В начале мая в горах Алматы подросток сорвался с обрыва и получил травму.

Мухит Турсынали
