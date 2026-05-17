На высоте 2600 метров: экстренную медпомощь оказали пожилому туристу в горах Алматы
В алматинских горах сотрудники МЧС оказали медицинскую помощь туристу и спустили его с горы, сообщает Zakon.k.z
Как сообщили в МЧС, 17 мая 2026 года в Бостандыкском районе, в районе поляны Терра выше водопада "Девичьи слезы", от мужчины 1963 года рождения поступило сообщение о том, что ему стало плохо и требуется помощь спасателей для спуска с горной местности.
На место происшествия незамедлительно направились спасатели МЧС, сотрудники контрольно-спасательного пункта Большого Алматинского ущелья (КСП БАУ), Центра медицины катастроф и бригада скорой медицинской помощи.
"Спасатели оперативно обнаружили мужчину, оказали необходимую помощь и организовали его безопасный спуск. После эвакуации пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра". МЧС РК
МЧС напоминает, что перед выходом в горы важно учитывать состояние здоровья, погодные условия и обязательно сообщать близким о маршруте следования.
В начале мая в горах Алматы подросток сорвался с обрыва и получил травму.
