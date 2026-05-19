#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
467.58
543.66
6.44
События

Лев Толстой и политика: какую параллель провел Токаев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 14:57 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в Казахстане история Золотой Орды рассматривается как сложный, многомерный период в мировой летописи, сообщает Zakon.kz.

По его словам, упрощать данное обстоятельство ни в коем случае не следует, так как это неизбежно приведет к линейному взгляду на это уникальное явление мировой истории, что чревато историческими ошибками, которые, в свою очередь, могут сдетонировать добрые отношения между государствами и народами.

"К сожалению, подобные случаи, связанные с различной трактовкой крупных исторических событий мирового значения, мы уже наблюдаем. В нынешней крайне сложной, напряженной геополитической ситуации важно уметь находить в истории человечества убедительные и вдохновляющие факты выстраивания миросозидательных конструкций и создания диалоговых платформ, не замыкаясь на мрачной хронологии войн. Понимаю, это нелегкая задача, потому что вся мировая летопись, от древнейших времен до настоящего времени, щедра на подробное описание именно войн и вооруженных конфликтов. Причина такого явления вполне понятна: войны с их неисчерпаемым конфронтационным потенциалом гораздо легче поддавались описанию, нежели монотонные процессы созидания в условиях мирной жизни", – отметил Токаев.

Он указал на то, что знаменитый роман Льва Толстого "Война и мир" это феноменальное и фундаментальное описание скорее войны, чем мира.

"Но именно сейчас, когда мировое сообщество подошло к исторической "дорожной развилке" и стоит перед цивилизационным выбором, критически важно объединить усилия авторитетных, профессиональных ученых, чтобы представить нашу общую историю как фактор единения народов", – заключил президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Летопись Золотой Орды – это общая история человечества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
14:49, Сегодня
Токаев отметил роль российских ученых в изучении Золотой Орды
Токаев провел переговоры с Мирзиёевым
10:35, 15 ноября 2025
Токаев провел переговоры с Мирзиёевым
Токаев провел назначения в Генеральной прокуратуре РК
09:02, 21 октября 2023
Токаев провел назначения в Генеральной прокуратуре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шон Стрикленд
14:31, Сегодня
Чемпион UFC Стрикленд принял неожиданное решение после сенсационной победы над Чимаевым
Ломакин в Индии
14:16, Сегодня
Григорий Ломакин после победы в квалификации уступил мексиканцу на Challenger в Индии
Казахстанская федерация футбола приняла участие в семинаре от УЕФА в Польше
14:01, Сегодня
Казахстанская федерация футбола приняла участие в семинаре от УЕФА в Польше
Сборная Казахстана по волейболу
13:40, Сегодня
Без лидеров: стал известен состав женской сборной Казахстана на два международных турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: