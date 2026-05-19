Лев Толстой и политика: какую параллель провел Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в Казахстане история Золотой Орды рассматривается как сложный, многомерный период в мировой летописи, сообщает Zakon.kz.

По его словам, упрощать данное обстоятельство ни в коем случае не следует, так как это неизбежно приведет к линейному взгляду на это уникальное явление мировой истории, что чревато историческими ошибками, которые, в свою очередь, могут сдетонировать добрые отношения между государствами и народами.

"К сожалению, подобные случаи, связанные с различной трактовкой крупных исторических событий мирового значения, мы уже наблюдаем. В нынешней крайне сложной, напряженной геополитической ситуации важно уметь находить в истории человечества убедительные и вдохновляющие факты выстраивания миросозидательных конструкций и создания диалоговых платформ, не замыкаясь на мрачной хронологии войн. Понимаю, это нелегкая задача, потому что вся мировая летопись, от древнейших времен до настоящего времени, щедра на подробное описание именно войн и вооруженных конфликтов. Причина такого явления вполне понятна: войны с их неисчерпаемым конфронтационным потенциалом гораздо легче поддавались описанию, нежели монотонные процессы созидания в условиях мирной жизни", – отметил Токаев.

Он указал на то, что знаменитый роман Льва Толстого "Война и мир" это феноменальное и фундаментальное описание скорее войны, чем мира.

"Но именно сейчас, когда мировое сообщество подошло к исторической "дорожной развилке" и стоит перед цивилизационным выбором, критически важно объединить усилия авторитетных, профессиональных ученых, чтобы представить нашу общую историю как фактор единения народов", – заключил президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Летопись Золотой Орды – это общая история человечества.