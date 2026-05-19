Нельзя превращать историю в инструмент раздора – президент

Фото: akorda.kz

На международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя превращать историю в инструмент раздора, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, история как золотой мост, соединяющий народы, должна способствовать построению справедливого и безопасного миропорядка. "Для этого нам необходимо объединить усилия и действовать сообща во имя общих интересов. Очевидно, что в этом вопросе научное сообщество играет особую роль. Нет сомнений в том, что идеи и конструктивные предложения, которые прозвучат на сегодняшней встрече, станут основой для новых научных трудов, международных проектов и экспедиций", – сказал президент. Он отметил, что симпозиум планируется проводить на регулярной основе. "Думаю, что и в дальнейшем вы продолжите вносить огромный вклад в эту важную работу. Еще раз выражаю всем вам огромную благодарность. Действительно, историческое значение сегодняшнего симпозиума уникально. По итогам данной важной встречи будет принята специальная резолюция. Уверен, что этот документ придаст новый импульс работе по изучению истории и наследия Золотой Орды". Касым-Жомарт Токаев Во время выступления президент также предложил вывести изучение Золотой Орды на глобальный уровень.

