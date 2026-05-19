Касым-Жомарт Токаев раскрыл, как Золотая Орда сохраняла стабильность

На международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость тщательно изучить систему государственного управления Золотой Орды, сообщает Zakon.kz.

Территория Улуса Джучи, по его словам, в период расцвета превышала 6 млн квадратных километров, что существенно больше площади Римской империи во время ее максимального расширения.

"Недаром отдельные историки называют Золотую Орду Степным Римом. Однако величие Золотой Орды измерялось не географическим охватом, а институциональной устойчивостью. Джучиды властвовали в государствах Великой степи свыше 600 лет, что, например, сопоставимо с продолжительностью правления таких династий, как Хань или Габсбурги. Данный факт говорит о легитимности и жизнеспособности созданной джучидами системы, обеспечивавшей гармоничное сосуществование разных этносов и религий", – указал президент.

В Золотой Орде, продолжил он, была сформирована гармоничная система степного и исламского права.

"В основе общественного порядка лежала правовая культура, уходящая корнями в Великую Ясу Чингисхана и еще глубже – в традиции Тюркского каганата. Диктатура Закона была настолько всеобъемлющей, что безопасность человека и его имущества гарантировалась на всей территории империи. Это значит, что в обществе царил порядок", – заявил Токаев.

Кроме того, по его словам, существуют точные исторические данные о наличии в эпоху Золотой Орды развитых практик делопроизводства.

"Также институт Курултая служил уникальным образцом степной демократии. Хотя социальная структура Улуса была четкой и стабильной, в обществе главенствующую роль играла не застывшая догма, а справедливость. В армии и бюрократическом аппарате во главе угла стояли дисциплина, образцовая служба и меритократия, что открывало широкие возможности для представителей всех этносов и различных групп, населявших эту огромную державу. Таким образом, благодаря выверенной внутренней и внешней политике в обществе сохранялась стабильность, а государство процветало", – подытожил президент.

Он продолжил, что Золотая Орда поддерживала активные дипломатические контакты с мамлюкским Египтом, Ватиканом, Византией, Османской империей и европейскими дворами.

"В целом даже в периоды глубоких кризисов, таких как "Великая замятня" XIV века, система государственного управления в Золотой Орде была весьма устойчивой. Как всем известно, впоследствии эту систему взяли за основу многие государства Евразии". Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, история Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований.