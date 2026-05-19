#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
События

Касым-Жомарт Токаев раскрыл, как Золотая Орда сохраняла стабильность

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:13 Фото: akorda.kz
На международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость тщательно изучить систему государственного управления Золотой Орды, сообщает Zakon.kz.

Территория Улуса Джучи, по его словам, в период расцвета превышала 6 млн квадратных километров, что существенно больше площади Римской империи во время ее максимального расширения.

"Недаром отдельные историки называют Золотую Орду Степным Римом. Однако величие Золотой Орды измерялось не географическим охватом, а институциональной устойчивостью. Джучиды властвовали в государствах Великой степи свыше 600 лет, что, например, сопоставимо с продолжительностью правления таких династий, как Хань или Габсбурги. Данный факт говорит о легитимности и жизнеспособности созданной джучидами системы, обеспечивавшей гармоничное сосуществование разных этносов и религий", – указал президент.

В Золотой Орде, продолжил он, была сформирована гармоничная система степного и исламского права.

"В основе общественного порядка лежала правовая культура, уходящая корнями в Великую Ясу Чингисхана и еще глубже – в традиции Тюркского каганата. Диктатура Закона была настолько всеобъемлющей, что безопасность человека и его имущества гарантировалась на всей территории империи. Это значит, что в обществе царил порядок", – заявил Токаев.

Кроме того, по его словам, существуют точные исторические данные о наличии в эпоху Золотой Орды развитых практик делопроизводства.

"Также институт Курултая служил уникальным образцом степной демократии. Хотя социальная структура Улуса была четкой и стабильной, в обществе главенствующую роль играла не застывшая догма, а справедливость. В армии и бюрократическом аппарате во главе угла стояли дисциплина, образцовая служба и меритократия, что открывало широкие возможности для представителей всех этносов и различных групп, населявших эту огромную державу. Таким образом, благодаря выверенной внутренней и внешней политике в обществе сохранялась стабильность, а государство процветало", – подытожил президент.

Он продолжил, что Золотая Орда поддерживала активные дипломатические контакты с мамлюкским Египтом, Ватиканом, Византией, Османской империей и европейскими дворами.

"В целом даже в периоды глубоких кризисов, таких как "Великая замятня" XIV века, система государственного управления в Золотой Орде была весьма устойчивой. Как всем известно, впоследствии эту систему взяли за основу многие государства Евразии".Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, история Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев, симпозиум, выступление
15:14, Сегодня
Токаев связал происхождение слова "деньги" с Золотой Ордой
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
14:37, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев: История Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
14:49, Сегодня
Токаев отметил роль российских ученых в изучении Золотой Орды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Муроджон Ахмадалиев
16:13, Сегодня
Казахстан против России и Таджикистана: в Ташкенте пройдёт необычный вечер бокса
Юноши сыграют с Азербайджаном
16:03, Сегодня
Сборная Казахстана U-17 по футболу встретится с командой Азербайджана в Габале
Денис Евсеев
15:51, Сегодня
Казахстанский теннисист Евсеев одержал волевую победу на старте турнира в Турции
Подготовка к ЧМ по боксу в Астане
15:43, Сегодня
Глава Минспорта встретился с руководством World Boxing Головкина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: