События

В ЗКО запустили канализационно-насосную станцию

аким ЗКО Нариман Турегалиев, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 16:12
В Западно-Казахстанской области системно исполняются поручения президента по модернизации инженерной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

За последние три года проведена масштабная работа по обеспечению бесперебойного функционирования системы водоотведения.

Так, сегодня после реконструкции введена в эксплуатацию канализационно-насосная станция №18А, обслуживающая 150 тысяч потребителей. В торжественной церемонии принял участие аким области Нариман Турегалиев.

аким ЗКО Нариман Турегалиев, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 16:12

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Согласно дорожной карте, разработанной в 2023 году, в Уральске было запланировано обновление 8 крупных станций, несущих основную нагрузку. На сегодняшний день модернизированы уже 6 объектов.

насос, станция, вода, канализация, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 16:12

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Ремонт канализационно-насосных станций №1 и №29 планируется завершить до конца года. На реализацию всех 8 проектов из бюджета выделено 12,3 млрд тенге. В результате уровень износа канализационной системы снизится с 63% до 55%, а более 366 тысяч потребителей будут обеспечены стабильными услугами водоотведения.

насос, станция, канализация, вода, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 16:12

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Аким области ознакомился с потенциалом нового объекта и условиями, созданными для работников. Нариман Турегалиев отметил, что маломощные и небольшие насосные станции также будут поэтапно модернизированы.

