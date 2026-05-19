#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.58
543.66
6.44
События

До Медеу за 10 минут: первое в Казахстане аэротакси показали в действии

аэротакси, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:30 Фото: gov.kz
19 мая 2026 года в Алматинской области состоялся демонстрационный полет электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки – eVTOL или аэротакси, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве ИИ и цифрового развития РК рассказали, что пассажирский аппарат рассчитан на одного пилота и пять пассажиров. Он оснащен 13 электромоторами, развивает скорость до 200 км/ч и способен преодолеть до 200 км на одном заряде. В отличие от традиционной авиации, аэротакси работает практически бесшумно и не производит вредных выбросов CO₂.

аэротакси, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:30

Фото: gov.kz

Первый тестовый полет был выполнен без людей на борту.

аэротакси, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:30

Фото: gov.kz

В перспективе в регионе намерены создать единую воздушную сеть, которая свяжет Alatau City, Алматы и ключевые туристические локации Алматинской области. К примеру, расчетное время в пути от аэропорта Алматы до высокогорного курорта Медеу составит всего 10-12 минут.

Общий объем вложений в развитие городской воздушной мобильности в регионе оценивается в 300 млн долларов США.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев ранее прокомментировал сомнения в востребованности этого вида транспорта из-за его потенциально высокой стоимости. А премьер-министр Олжас Бектенов указал на необходимость развития малой авиации в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
аэротакси, беспилотник, такси
12:10, Сегодня
На сомнения в доступности аэротакси в Казахстане из-за цен ответили в Минтранспорта
Олжас Бектенов
11:32, Сегодня
Бектенов высказался о запуске аэротакси и дронов в Казахстане
В Дубае началось строительство первого порта для аэротакси
05:34, 17 ноября 2024
В Дубае началось строительство первого порта для аэротакси
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ержан Мусабеков возглавил Дирекцию по проведению соревнований среди проф-клубов КФФ
17:36, Сегодня
Ержан Мусабеков возглавил Дирекцию по проведению соревнований среди проф-клубов КФФ
Пять медалей на турнире в Ташкенте
17:20, Сегодня
Пять медалей завоевали казахстанцы на престижном турнире по настольному теннису в Ташкенте
Стали известны места и даты проведения Кубка Казахстана по хоккею 2026 года
17:14, Сегодня
Стали известны места и даты проведения Кубка Казахстана по хоккею 2026 года
Александр Усик
17:06, Сегодня
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: