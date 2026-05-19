До Медеу за 10 минут: первое в Казахстане аэротакси показали в действии

19 мая 2026 года в Алматинской области состоялся демонстрационный полет электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки – eVTOL или аэротакси, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве ИИ и цифрового развития РК рассказали, что пассажирский аппарат рассчитан на одного пилота и пять пассажиров. Он оснащен 13 электромоторами, развивает скорость до 200 км/ч и способен преодолеть до 200 км на одном заряде. В отличие от традиционной авиации, аэротакси работает практически бесшумно и не производит вредных выбросов CO₂.

Первый тестовый полет был выполнен без людей на борту.

В перспективе в регионе намерены создать единую воздушную сеть, которая свяжет Alatau City, Алматы и ключевые туристические локации Алматинской области. К примеру, расчетное время в пути от аэропорта Алматы до высокогорного курорта Медеу составит всего 10-12 минут.

Общий объем вложений в развитие городской воздушной мобильности в регионе оценивается в 300 млн долларов США.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев ранее прокомментировал сомнения в востребованности этого вида транспорта из-за его потенциально высокой стоимости. А премьер-министр Олжас Бектенов указал на необходимость развития малой авиации в стране.