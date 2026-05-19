#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.58
543.66
6.44
Общество

Сильные дожди с градом и заморозки: южный циклон продолжит накрывать Казахстан 20 мая

дождь, деревья, поле, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:39 Фото: pexels
Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты продолжат влиять на погоду в Казахстане в среду, 20 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", в ряде регионов ожидаются дожди с грозами, на севере страны прогнозируют сильные осадки, град и шквалистый ветер, а ночью в некоторых областях возможны заморозки.

Только в центре, на востоке, юго-востоке РК ожидается погода без осадков. По стране ожидаются усиление ветра, на юге, западе с пыльной бурей, на западе, севере – туман.

Также отмечено, что ночью на востоке, в центре области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки -2-3°С.

Высокая пожарная опасность 20 мая сохранится в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, а также в отдельных районах Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей и области Улытау.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской области, на юге Актюбинской области, в отдельных районах Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областей, а также в областях Жетысу, Улытау и Абай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:39
Астану ждут заморозки, Алматы – дожди, а Шымкент накроет летняя жара: обновленный прогноз на 20-22 мая

О погоде на вторник, 19 мая, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
погода, непогода, сентябрь, 9-11, дожди, Казахстан, Казгидромет
13:05, 08 сентября 2025
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Дождь, дожди, осадки
18:02, 05 мая 2026
Штормовое 6 мая в Казахстане: где ждать грозы и сильные дожди
иней, мороз
17:06, 27 января 2026
28 января Казахстан встретит снежный циклон с сильным ветром и морозами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ержан Мусабеков возглавил Дирекцию по проведению соревнований среди проф-клубов КФФ
17:36, Сегодня
Ержан Мусабеков возглавил Дирекцию по проведению соревнований среди проф-клубов КФФ
Пять медалей на турнире в Ташкенте
17:20, Сегодня
Пять медалей завоевали казахстанцы на престижном турнире по настольному теннису в Ташкенте
Стали известны места и даты проведения Кубка Казахстана по хоккею 2026 года
17:14, Сегодня
Стали известны места и даты проведения Кубка Казахстана по хоккею 2026 года
Александр Усик
17:06, Сегодня
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: