Сильные дожди с градом и заморозки: южный циклон продолжит накрывать Казахстан 20 мая

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты продолжат влиять на погоду в Казахстане в среду, 20 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", в ряде регионов ожидаются дожди с грозами, на севере страны прогнозируют сильные осадки, град и шквалистый ветер, а ночью в некоторых областях возможны заморозки.

Только в центре, на востоке, юго-востоке РК ожидается погода без осадков. По стране ожидаются усиление ветра, на юге, западе с пыльной бурей, на западе, севере – туман.

Также отмечено, что ночью на востоке, в центре области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки -2-3°С.

Высокая пожарная опасность 20 мая сохранится в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, а также в отдельных районах Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей и области Улытау.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской области, на юге Актюбинской области, в отдельных районах Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областей, а также в областях Жетысу, Улытау и Абай.

