Туризм

Бектенов высказался о запуске аэротакси и дронов в Казахстане

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 11:32
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 мая 2026 года рассказал, что делается для развития авиации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов, ссылаясь на стратегический план Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщил, что к 2050 году количество пассажиров превысит 12 млрд в год, а мировой парк коммерческих самолетов уже к 2034 году увеличится вдвое.

"Нам необходимо встроиться в глобальную цепочку развития мировой авиации, заняв свои ниши. Требуется ускорить открытие новых международных направлений. В частности, в страны Европейского союза и США, причем по конкурентным ценам за билеты. Особое внимание следует уделить зарубежным авиамаршрутам из Астаны. В этой связи поручаю Министерству транспорта совместно с компанией Air Astana до конца 2026 года открыть прямое авиасообщение из нашей столицы в Токио и Нью-Йорк, а в 2027 году – из Астаны в европейские столицы: Лондон, Париж, Рим, Вену и другие города. Это важно для привлечения инвесторов и туристов", – добавил глава правительства.

Премьер отметил, что сегодня в стране проводится масштабная работа по модернизации действующей аэропортовой инфраструктуры, а также созданию благоприятных условий для отечественных и международных авиакомпаний.

"Расширяется парк воздушных судов и география перевозок. Активно внедряются цифровые решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Министерству транспорта следует более активно проводить анализ рынка и технологий с постоянным обновлением необходимой инфраструктуры, сервиса и техники", – сказал Бектенов.

Указал он и на необходимость развития малой авиации, которая позволит сократить нагрузку на коммерческие перевозки внутри страны, улучшить мобильность граждан. В этой связи глава Кабмина поручил Минтранспорту до конца 2026 года принять меры по утверждению Мастер-плана развития гражданской авиации до 2050 года (САМР-2050), обязательно предусмотрев в нем мероприятия по развитию малой и региональной авиации, беспилотного авиатранспорта, внедрению передовых технологий по использованию и хранению нового альтернативного топлива.

"Мировые регуляторы, такие как EASA в Европе и FAA в США, уже разработали правила сертификации коммерческих аппаратов аэротакси. Мы также должны быть готовы для запуска аэротакси, дронов и других новых видов летательных аппаратов. Министерству транспорта до конца июня текущего года обеспечить принятие необходимых законодательных поправок по вопросам городской воздушной мобильности (UAM)", – поручил Бектенов.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил о планах ввести биометрию на внутренних авиарейсах в Казахстане.

