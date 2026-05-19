Казахстанские леса атаковали опасные насекомые: ученые бьют тревогу

Горные леса Казахстана оказались под угрозой из-за массового размножения опасных насекомых-вредителей. Ученые предупреждают: отдельные виды способны уничтожать сосновые насаждения на больших территориях, а вспышки их численности могут длиться годами, передает корреспондент Zakon.kz.

Тревожная ситуация наблюдается в лесах Иле-Алатау. Об этом рассказал заведующий отделом биологической защиты растений Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

Лесам угрожают не только пожары

По словам специалиста, сегодня леса Казахстана страдают не только от антропогенного воздействия, но и от природных биологических факторов – вспышек болезней и массового размножения вредителей. Иногда ситуация становится настолько серьезной, что под угрозой оказывается существование целых лесных массивов.

Как отметил эксперт, последствия прошлых природных катастроф до сих пор отражаются на состоянии лесов. Так, ветровалы и пожары 2011 года в районе Медеу и горы Мохнатка в Иле-Алатауском национальном парке привели к активному размножению короедов и усачей. Вредители начали поражать прилегающие хвойные деревья, что вызвало их усыхание прямо на корню.

В связи с этим ученые подчеркивают необходимость постоянного лесопатологического мониторинга и своевременной защиты лесов.

В лесах Иле-Алатау нашли десятки видов короедов

Во время лесопатологических обследований в Заилийском Алатау, в том числе в Медеуском филиале и Бутаковском ущелье, специалисты выявили большое количество опасных вредителей.

Лубоед. Корнежил. Короед Гаузера. Фото: wikimedia

В период с 2018 по 2020 годы ученые зафиксировали 17 видов короедов. Среди них доминировали короед Гаузера, киргизский корнежил и малый еловый лубоед.

Отдельные виды считаются субэндемичными и распространены только в районах Тянь-Шаня – в Казахстане, Кыргызстане и Китае.

Особую тревогу вызывает пилильщик-ткач

Фото: КазНИИЗиКР

Однако наиболее опасной проблемой последних лет специалисты называют вспышку размножения звездчатого пилильщика-ткача. С 2022 года этот хвое-грызущий вредитель активно поражает сосновые насаждения в горных лесах.

Личинки насекомого питаются хвоей сосны обыкновенной, а при массовом распространении способны уничтожать деревья на больших площадях. Ослабленные насаждения затем дополнительно атакуют стволовые вредители.

По словам ученых, опасность заключается еще и в том, что пилильщик способен впадать в длительную диапаузу – своеобразное состояние покоя, которое иногда продолжается более семи лет. Из-за этого очаги заражения могут сохраняться очень долго.

Специалисты отмечают, что вспышки массового размножения вредителя нередко продолжаются по пять-шесть лет и приводят к сильной дефолиации крон – потере хвои, ослаблению деревьев и снижению их устойчивости. В некоторых случаях это заканчивается гибелью сосновых древостоев.

Какие леса находятся в зоне риска

Согласно выводам исследователей, чаще всего очаги массового размножения возникают в густых сосновых насаждениях искусственного происхождения возрастом от 12 до 40 лет.

Ученые подчеркивают, что за последние три года численность звездчатого пилильщика-ткача заметно увеличилась. При этом позднее проведение защитных обработок существенно снижает их эффективность и увеличивает стоимость работ.

В Казахстане распространяются и инвазивные вредители

Ильмовый листоед. Фото: pixabay

Помимо традиционных лесных вредителей, специалисты фиксируют распространение инвазивных видов насекомых в зеленых насаждениях юга и юго-востока Казахстана.

"В последние годы в зеленых насаждениях в Казахстане наблюдаются вспышки массового размножения инвазивных видов насекомых, где их биолого-экологические особенности недостаточно изучены. Нами в процессе мониторинга состояния зеленых насаждений юга и юго-востока Казахстана выявлены такие инвазивные виды: мраморный клоп (Halyomorpha halys Stålильмовый пилильщик-зигзаг (Aproceros leucopoda Takeuchi), ильмовый листоед (Xanthogaleruca luteola), дубовый минирующий пилильщик (Profenusa pygmaea), охридский минер (Cameraria ohridella Desh. et Dim.), хвойная и арчовая златка. Златка считается серьезным вредителем кипарисовых", – сообщил заведующий отделом биологической защиты растений Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева (КазНИИЗиКР) Нуржан Мухамадиев.

Среди основных симптомов поражения специалисты называют усыхание хвои, побегов и ветвей.

В КазНИИЗиКР считают, что все перечисленные вредители требуют дальнейшего изучения и разработки эффективных мер защиты лесов и зеленых насаждений Казахстана.