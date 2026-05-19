События

Сотрудница полиции из Атырау оказалась в центре скандала из-за контента в соцсетях

Фото: polisia.kz
В Атырау сотрудница правоохранительных органов оказалась в центре крупного скандала из-за своей активности в социальных сетях. Информацию 19 мая 2026 года подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, передает Zakon.kz.

Основанием для разбирательств послужили публикации в Telegram-канале "Криминальный Казахстан", авторы которого обратили внимание на сомнительный контент на личной странице представительницы ведомства.

Выяснилось, что девушка выкладывала в открытый доступ фотографии и видеозаписи, сделанные во время проведения официальных обысков и других следственных действий. Кроме того, сотрудница полиции позволяла себе нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес рядовых граждан.

"На публикации обратила внимание местная жительница, заявившая, что подобное поведение со стороны сотрудника полиции недопустимо и дискредитирует органы внутренних дел", – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Атырауской области оперативно отреагировали на инцидент и сразу же инициировали внутреннее расследование. По результатам служебной проверки факт грубого нарушения служебной дисциплины и этических норм полностью подтвердился.

"В результате установлено нарушение требований служебной дисциплины со стороны сотрудника полиции, в связи с чем к нему применено дисциплинарное взыскание. В настоящее время проводятся дополнительные разъяснительные работы", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП 19 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что полицейского из Уральска обвиняют в совершении тяжкого преступления.

