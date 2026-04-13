События

Несколько начальников в полиции Атырауской области отстранены от должностей после проверки МВД

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Департаменте полиции (ДП) Атырауской области проведена проверка, после которой несколько начальников отстранены от своих должностей. Информацию, ранее появившуюся в социальных сетях, подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Из официального комментария следует, что "МВД на постоянной основе проводятся плановые служебные проверки деятельности территориальных подразделений".

"В связи с выявленными грубыми нарушениями служебно-воинской дисциплины, отсутствия должного контроля и организации работы приказом министра внутренних дел отстранены от занимаемых должностей начальник Управления полиции Атырау, а также руководители Управления собственной безопасности и Управления по противодействию наркоправонарушениям Департамента полиции Атырауской области".Пресс-служба МВД РК

Как напомнили в пресс-службе ведомства, министр внутренних дел Ержан Саденов ранее неоднократно подчеркивал, что в МВД "ведется и будет вестись принципиальная работа по обеспечению законности и служебной дисциплины, в том числе в собственных рядах".

"Данная работа носит системный и последовательный характер", – заключили в пресс-службе МВД РК.

26 марта 2026 года стало известно, что в Департаменте полиции Алматы ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей после резонансного ДТП на пр. аль-Фараби.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
