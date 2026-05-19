#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
471.93
548.43
6.61
События

Прокуроры остановила сомнительные проекты акиматов на 90 млн тенге в ВКО

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 01:14 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области прокуроры Уланского района предотвратили необоснованное расходование более 90 млн тенге бюджетных средств при проведении государственных закупок, передает Zakon.kz.

Как сообщили 19 мая 2026 года в пресс-службе надзорного органа, прокуроры выявили грубые нарушения в деятельности местных исполнительных органов.

Акиматы нескольких сельских округов пытались обойти закон при строительстве детских площадок, а также занимались искусственным дроблением лотов для самостоятельного выбора нужных поставщиков.

"Установлено, что акиматы 5 сельских округов включили в планы закупок на 2026 год проекты по благоустройству детских и спортивных площадок на сумму 44 млн тенге. Заявленные работы значились как "текущий ремонт". Изучение сметной документации показало, что фактически планировалось новое строительство: устройство оснований, бетонных покрытий и монтаж новых игровых комплексов".Прокуратура Восточно-Казахстанской области

Согласно закону, такие объекты требуют обязательного наличия проектно-сметной документации (ПСД) и прохождения госэкспертизы, чего чиновники не сделали.

Кроме того, аналогичные нарушения прокуроры зафиксировали в деятельности еще одного местного акимата.

"В другом случае выявлено искусственное дробление лотов, где акимат не превышая порог, разделил заказы на части, что позволяло выбирать поставщиков самостоятельно. Общая сумма необоснованно разделенных лотов составила 45,1 млн тенге", – говорится в сообщении.

По акту прокурорского надзора все данные проекты исключены из планов закупок до приведения документации в соответствие с законом.

Всего мерами прокуратуры предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 90 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области госпредприятие хотело через тендер купить элитную икру на 150 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Акимат района необоснованно хотел потратить более 700 млн тенге в Жамбылской области
09:36, 31 мая 2024
Акимат района хотел необоснованно потратить более 700 млн тенге в Жамбылской области
Незаконно потратить 2,6 млрд бюджетных тенге хотели чиновники в Актюбинской области
11:35, 06 ноября 2023
Незаконно потратить 2,6 млрд тенге из бюджета собирались чиновники в Актюбинской области
Фото: МЧС РК
23:54, 05 мая 2026
Ущерб от пожара в акимате Актюбинской области оценили почти в 90 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Пратес проведёт следующий бой в UFC за титул
01:17, 20 мая 2026
Карлос Пратес проведёт следующий бой в UFC за титул
Фото: ruchess.ru
00:48, 20 мая 2026
Азербайджанский шахматист Мамедьяров сыграет на ЧМ-2026 за команду из Казахстана
Фото: НОК РК
00:31, 20 мая 2026
Тимофей Скатов проиграл в первом круге квалификации "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: WTA
00:13, 20 мая 2026
Арина Соболенко рассказала об отношении к отказу украинцев пожимать с ней руки
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: