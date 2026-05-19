Прокуроры остановила сомнительные проекты акиматов на 90 млн тенге в ВКО

В Восточно-Казахстанской области прокуроры Уланского района предотвратили необоснованное расходование более 90 млн тенге бюджетных средств при проведении государственных закупок, передает Zakon.kz.

Как сообщили 19 мая 2026 года в пресс-службе надзорного органа, прокуроры выявили грубые нарушения в деятельности местных исполнительных органов.

Акиматы нескольких сельских округов пытались обойти закон при строительстве детских площадок, а также занимались искусственным дроблением лотов для самостоятельного выбора нужных поставщиков.

"Установлено, что акиматы 5 сельских округов включили в планы закупок на 2026 год проекты по благоустройству детских и спортивных площадок на сумму 44 млн тенге. Заявленные работы значились как "текущий ремонт". Изучение сметной документации показало, что фактически планировалось новое строительство: устройство оснований, бетонных покрытий и монтаж новых игровых комплексов". Прокуратура Восточно-Казахстанской области

Согласно закону, такие объекты требуют обязательного наличия проектно-сметной документации (ПСД) и прохождения госэкспертизы, чего чиновники не сделали.

Кроме того, аналогичные нарушения прокуроры зафиксировали в деятельности еще одного местного акимата.

"В другом случае выявлено искусственное дробление лотов, где акимат не превышая порог, разделил заказы на части, что позволяло выбирать поставщиков самостоятельно. Общая сумма необоснованно разделенных лотов составила 45,1 млн тенге", – говорится в сообщении.

По акту прокурорского надзора все данные проекты исключены из планов закупок до приведения документации в соответствие с законом.

Всего мерами прокуратуры предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 90 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области госпредприятие хотело через тендер купить элитную икру на 150 млн тенге.