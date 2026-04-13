#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
События

Госпредприятие хотело через тендер купить элитную икру на 150 млн тенге

икра остеровых, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 13:48 Фото: pexels
В Атырауской области прокуроры предотвратили незаконную госзакупку икры осетровых на миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 13 апреля 2026 года прокуратурой региона информации, государственное предприятие "Атырауский осетровый рыбоводный завод" разместило объявление о закупке икры осетровых видов на сумму 147,4 млн тенге.

"Вместе с тем, согласно статье 11-1 Закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", государственным предприятиям запрещено приобретение икры осетровых. Основной задачей завода является самостоятельное получение икры путем отлова маточного поголовья и выращивания молоди. Несмотря на это, предприятием необоснованно запланирована закупка икры у сторонних организаций", – сообщили в надзорном органе.

По акту надзора природоохранной прокуратуры закупку отменили, бюджетные средства в размере 147 млн тенге сохранены.

Власти Шымкента ранее прокомментировали информацию о многомиллионных тратах на праздничное оформление города к Наурызу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Бизнесмен купил элитный внедорожник за 50 млн тенге на украденные субсидии
09:22, 07 февраля 2025
Бизнесмен купил элитный внедорожник за 50 млн тенге на украденные субсидии
В Казахстане и странах ЕАЭС будут маркировать красную икру
10:50, 17 ноября 2025
В Казахстане и странах ЕАЭС будут маркировать красную икру
Утверждены правила маркировки икры осетровых рыб
09:23, 06 ноября 2025
Утверждены правила маркировки икры осетровых рыб
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
14:07, Сегодня
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
13:49, Сегодня
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
Алькарас рассказал, о причинах поражения Синнеру в финале "Мастерса" в Монте-Карло
13:23, Сегодня
Алькарас рассказал, о причинах поражения Синнеру в финале "Мастерса" в Монте-Карло
Главный тренер "Окжетпеса" получил роскошный подарок после победы в КПЛ
13:01, Сегодня
Главный тренер "Окжетпеса" получил роскошный подарок после победы в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: