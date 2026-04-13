Госпредприятие хотело через тендер купить элитную икру на 150 млн тенге

В Атырауской области прокуроры предотвратили незаконную госзакупку икры осетровых на миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 13 апреля 2026 года прокуратурой региона информации, государственное предприятие "Атырауский осетровый рыбоводный завод" разместило объявление о закупке икры осетровых видов на сумму 147,4 млн тенге.

"Вместе с тем, согласно статье 11-1 Закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", государственным предприятиям запрещено приобретение икры осетровых. Основной задачей завода является самостоятельное получение икры путем отлова маточного поголовья и выращивания молоди. Несмотря на это, предприятием необоснованно запланирована закупка икры у сторонних организаций", – сообщили в надзорном органе.

По акту надзора природоохранной прокуратуры закупку отменили, бюджетные средства в размере 147 млн тенге сохранены.

