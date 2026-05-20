Арендатора "выгнали" из Центрального парка Горького в Алматы: причина и последствия

Акимат Алматы возвращает в государственное управление 5 га земли в Центральном парке имени (ЦПКИО) Горького, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно 20 мая 2026 года, городские власти отказали в продлении договоров аренды земельных участков на территории ЦПКИО.

"Данное решение принято в связи с тем, что арендатор – ТОО "ТФК "Алтын-Тараз" – не инвестировал средства в благоустройство территории и улучшение инфраструктуры. Арендатор пытался оспорить данное решение акимата в суде, но суд отказал в удовлетворении иска. Так, в государственное управление возвращаются 94 земельных участка общей площадью 5 га на территории парка", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Алматы

Одной из ключевых причин прекращения арендных отношений в акимате Алматы назвали ненадлежащее содержание территории парка на протяжении длительного времени.

Большая часть инфраструктуры и аттракционов устарела, состояние одной из главных рекреационных зон города вызывает претензии со стороны жителей.

В акимате отмечают, что сегодня парк не в полной мере отвечает современным требованиям к комфорту, безопасности и качеству общественных пространств.

"В связи с этим акимат Алматы разработает концепцию его модернизации, предусматривающую озеленение, создание современных зон отдыха, а также развитие туристической и культурной инфраструктуры, чтобы сделать парк еще более привлекательным и комфортным для горожан и туристов", – пообещали в акимате.

В начале 2026 года сообщалось о старте реконструкции одного из крупнейших общественных пространств города Алматы – Парка первого президента.