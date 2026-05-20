Магистральные улицы Алматы могут стать односторонними

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 11:22 Фото: Zakon.kz
В Алматы рассматривают введение одностороннего движения на ряде улиц и изменение схем движения, сообщает Zakon.kz.

Сделать это намерены без крупных бюджетных затрат – преимущественно за счет новой дорожной разметки и оптимизации организации движения. Об этом 20 мая 2026 рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев.

"Изменения затронут район рынка "Тастак", включая улицы Брусиловского, Туркебаева, Карасай батыра, Кулымбетова и Прокофьева, а также участки улиц Ауэзова – Байзакова, Жукова – Уалиханова и Радостовца", - сказал он.

Также специалисты прорабатывают возможность внедрения одностороннего движения на улицах Тимирязева, Жандосова, Манаса, Мынбаева, Береговая, Армянская, Айманова и Пушкина.

"Ожидается, что новые схемы организации движения позволят увеличить пропускную способность улиц до 20-25%, снизить аварийность до 35% и уменьшить нагрузку на ключевые транспортные узлы города", – заключил Ержан Диханбаев.

Он также рассказал о планах введения новых выделенных полос для автобусов.

