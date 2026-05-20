Трамп выдвинул, Сенат утвердил: казашка впервые стала послом США

Уроженка Казахстана Асель Робертс (ранее Толенова) стала послом Соединенных Штатов Америки в Словении. Она – первая этническая казашка в истории США, получившая ранг посла, сообщает Zakon.kz.

Кандидатуру 50-летней Асель Робертс на пост посла в Словении в феврале 2026 года выдвинул американский президент Дональд Трамп. 18 мая Сенат утвердил ее на этот пост: 46 сенаторов проголосовали "за", 43 – "против".

"Асель Робертс из Вирджинии назначается чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Республике Словения", – следует из информации, опубликованной на официальном сайте Конгресса США.

С этим важным событием уроженку Казахстана поздравило посольство РК в США:

"Мы от всей души поздравляем госпожу Асель Робертс с утверждением на должность посла США в Словении. Она – первая казашка в истории США, получившая ранг посла. Желаем больших успехов на новом посту. Удачи!"

Как пишет 24.kz, Асель Каликызы Робертс родилась в Алматы. Она – опытный дипломат, проработавший почти 20 лет в Государственном департаменте США.

Отмечается, что в Вашингтоне Робертс участвовала в организации международных саммитов и встреч на высшем уровне при пяти президентских администрациях, а также возглавляла операционную деятельность Западного крыла офиса вице-президента в Белом доме.

Кроме того, она занимала ряд руководящих должностей в Службе главного протокола Госдепартамента.

Дипломат Асель Робертс окончила Школу международных отношений Джорджтаунского университета. Владеет казахским, русским и японским языками.

