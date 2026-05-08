События

Уроженец Казахстана победил в престижных выборах в Лондоне

уроженец Казахстана Санжар Абишев, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 16:03 Фото: Instagram/sanabishev
Уроженец Казахстана Санжар (Сан) Абишев победил в местных выборах в Вестминстерский городской совет, состоявшихся 7 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Он был кандидатом от Консервативной партии в округе Сент-Джеймс и набрал 974 голоса. Вместе с ним в Вестминстерский городской совет вошли еще два кандидата от Консервативной партии.

По предварительным данным, Консервативная партия одержала победу в Вестминстере, вернув себе контроль над городским советом, который с 2022 года удерживали лейбористы.

Абишев строил предвыборную кампанию на критике лейбористов за коммунальные проблемы, безопасность и вопросы парковки (в частности, критиковал хаос с прокатными электровелосипедами). Обещал более безопасные и чистые улицы, а также экономию средств налогоплательщиков. В своем предвыборном заявлении Санжар Абишев указывал, что приоритеты деятельности их партии в совете будут просты и построены они на жалобах местных жителей:

  • Более безопасные улицы с видимым контролем со стороны местных властей и мерами по борьбе с антисоциальным поведением.
  • Более чистые районы и ухоженные общественные пространства каждый день, а не только по особым случаям.
  • Экономия средств: каждый фунт муниципального налога направляется на оказание основных услуг, а не на вывоз мусора.
  • Мы готовы приступить к работе и будем прислушиваться к вашим пожеланиям круглый год, а не только во время выборов. Если вы нас поддержите, мы будем бороться за тот Сент-Джеймс, которого вы ожидаете и заслуживаете.

О 33-летнем Абишеве известно, что до этих выборов он уже активно участвовал в местной политике. В октябре 2025 года он был избран председателем консерваторов округа Сент-Джеймс.

Санжар живет в Лондоне со школьных лет, окончил Malvern College и университет.

8 мая 2026 года стало известно, что казахстанские школьники прославили страну на мировой арене, взяв шесть медалей на Балканской математической олимпиаде.

