Ливни и грозы обрушатся на Алматы и Шымкент на три дня подряд

Жителям Алматы и Шымкента на 21-23 мая 2026 года прогнозируют дождливую погоду с грозами. В Астане осадки ожидаются лишь в течение одного дня этого периода, сообщает Zakon.kz.

Астана 21 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Порывы ветра могут подняться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +13+15°С.

22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

23 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С. Алматы 21 мая: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

22 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.

23 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза, временами сильный дождь, туман. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С. Шымкент 21 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.

22 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

