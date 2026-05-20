#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
Общество

Ливни и грозы обрушатся на Алматы и Шымкент на три дня подряд

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 14:19 Фото: unsplash
Жителям Алматы и Шымкента на 21-23 мая 2026 года прогнозируют дождливую погоду с грозами. В Астане осадки ожидаются лишь в течение одного дня этого периода, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 21 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Порывы ветра могут подняться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +13+15°С.
  • 22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.
  • 23 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С.

Алматы

  • 21 мая: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 22 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.
  • 23 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза, временами сильный дождь, туман. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.

Шымкент

  • 21 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.
  • 22 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.
  • 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 14:19
Сильные дожди с градом и заморозки: южный циклон продолжит накрывать Казахстан 20 мая

С прогнозом погоды по всей стране на ближайшие три дня можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
14:34, Сегодня
Для чего в Алматы работает горячая линия 1312, напомнили жителям
ветка, солнце
15:16, 21 апреля 2026
Почти летняя жара до +27°С и ливни обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент 22-24 апреля
дождь, Шымкент, Астана, Алматы, Казгидромет, погода, прогноз
15:40, 26 июня 2025
Дожди и грозы в Астане и Алматы продлятся до выходных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист США неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
15:30, Сегодня
Лучший теннисист США Шелтон неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
Откуда платят Томасову
15:01, Сегодня
Саян Хамитжанов "закрывает" зарплату лидеру "Астаны" Марину Томасову
Нариман Курбанов
14:44, Сегодня
Стал известен следующий турнир призёра Олимпиады из Казахстана Наримана Курбанова
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
14:24, Сегодня
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: