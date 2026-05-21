На Евразийском экономическом форуме в Астане обсудят будущее рынков труда и туризма

Предстоящий Евразийский экономический форум в Астане (ЕЭФ-2026) обещает стать не просто отчетной площадкой, а настоящей лабораторией цифрового будущего.

В программе форума 30 мероприятий, в числе которых две панельные сессии, посвященные развитию рынков трудовых ресурсов и туризма в ЕАЭС. Эксперты уверены, эпоха "бумажной" интеграции окончательно уходит в прошлое, уступая место высокотехнологичным экосистемам, которые делают границы прозрачными, а возможности – безграничными.

ЕЭФ-2026: Цифровой пульс рынка труда. Как новые технологии меняют жизнь трудовых мигрантов

Развитие человеческого капитала и создание безбарьерной среды для специалистов становятся важными драйверами евразийской интеграции. Эти темы станут центральными на предстоящей в рамках ЕЭФ-2026 сессии "Развитие рынка трудовых ресурсов ЕАЭС с использованием цифровых инструментов". Эксперты, представители госорганов и бизнеса обсудят, как "цифра" и гармонизация законодательства трансформируют пространство от Бреста до Бишкека.

От статистики к качеству: портрет трудовой миграции

За последние девять лет рынок труда ЕАЭС прошел путь от стихийных потоков к прозрачной экосистеме. Цифры говорят сами за себя: если в 2016 году из 552 205 граждан стран Союза, работавших в России, пенсионные взносы начислялись только на 264 844, то к 2025 году ситуация кардинально изменилась. При общем росте числа трудящихся до 886 364 человек количество тех, за кого работодатели уплачивают страховые взносы, достигло 802 293.

"Одним из положительных изменений стало открытие реального доступа граждан на единый рынок труда. Преференции упростили процесс межгосударственного трудоустройства, сделав его легальным и социально защищенным", – подчеркивает министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Цифровые экосистемы: работа без границ

Главный тренд сегодня – цифровизация миграционных процессов. Система "Работа без границ" уже позволяет находить вакансии в любой точке ЕАЭС, не выходя из дома. В Москве и Подмосковье пилотируется приложение "Амина", упрощающее постановку на миграционный учет через геолокацию.

На полях форума в Астане эксперты детально обсудят, как искусственный интеллект в ближайшие годы изменит прогнозирование потребностей рынка труда и какие национальные сервисы будут интегрированы в общую сеть Союза.

Участники сессии обсудят:

перспективные направления дальнейшего развития единого рынка труда ЕАЭС в условиях цифровизации;

развитие национальных электронных сервисов в сфере трудовой миграции и перспективы налаживания взаимодействия между ними в рамках ЕАЭС;

прогнозируемое влияние развития технологий искусственного интеллекта на функционирование единого рынка труда ЕАЭС.

Сессия форума станет важной площадкой для обсуждения этих и других вопросов, призванных сделать рынок труда ЕАЭС еще более прозрачным и эффективным, где цифровые инструменты служат интересам каждого трудящегося.

Цифровой компас для путешествий: Евразия открывает границы

Туризм в ЕАЭС перестает быть просто сферой отдыха, превращаясь в мощный экономический локомотив. Согласно экспертным оценкам, около 7% мировых инвестиций сегодня направляются именно в эту отрасль, которая способна стать источником развития до 50 смежных секторов – от агропромышленного комплекса и транспорта до высоких технологий и сферы услуг.

Сессия "Современные цифровые решения в сфере туризма: опыт стран ЕАЭС" призвана ответить на вопрос: как заставить инновации работать на туристический потенциал евразийского региона. На сегодняшний день ЕЭК совместно с государствами Союза выработала рекомендации, включающие 38 уникальных трансграничных маршрутов и более 400 туробъектов.

В странах интеграционного объединения активно внедряются национальные туристические порталы, интерактивные системы навигации в зонах отдыха и даже технологии дополненной реальности (AR), позволяющие увидеть историю памятников на экране смартфона. Стратегическим фундаментом этой работы стала Концепция развития туризма в рамках ЕАЭС, утвержденная в конце 2025 года.

Бахыт Султанов сообщил, что завершается создание тематического раздела о туризме на информационном портале ЕЭК.

"Мы завершаем совместную работу по созданию этого масштабного ресурса. Он станет единым окном информации о наиболее привлекательных объектах и маршрутах Евразии", – отмечает Бахыт Султанов.

Участники форума в Астане сфокусируются на пяти ключевых аспектах цифровой трансформации гостеприимства:

цифровая инфраструктура и национальные туристические платформы;

мобильные приложения и виртуальные решения для туристов;

аналитика, большие данные и искусственный интеллект;

маркетинг и продвижение туристических брендов;

перспективы и вызовы в условиях динамичной цифровизации туристической отрасли.

Евразийский экономический форум в 2026 году дает четкий сигнал: "цифра" в ЕАЭС – реальный инструмент улучшения жизни. Синхронизация национальных сервисов в сфере занятости и обмен опытом в создании и функционировании туристических платформ создают новую архитектуру мобильности. Путь из Еревана в Минск или из Москвы в Алматы становится проще и понятнее. Единый рынок труда и общий туристический код превращают Союз в территорию, где интересы каждого специалиста и каждого путешественника защищены современными стандартами большой Евразии.