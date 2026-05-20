События

Наследие Золотой Орды: ведущие ученые мира приняли резолюцию в Астане

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 19:50
С 19 по 20 мая в столице состоялся Международный симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность", в работе которого приняли участие более 300 ведущих ученых, экспертов и специалистов из 23 стран мира, сообщает Zakon.kz.

По итогам мероприятия участники симпозиума приняли Резолюцию, отражающую согласованные подходы международного академического сообщества к вопросам изучения и популяризации наследия Золотой Орды.

Симпозиум прошел под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева при поддержке ЮНЕСКО и с участием видных международных и государственных деятелей. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности заместителя генерального директора ЮНЕСКО по культуре, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Элунду Лазар, государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, президент фонда La France s’engage Одрэ Азуле, президент Академии наук Монголии Содносамбуу Дэмбэрэл, президент Академии наук Республики Узбекистан Шавкат Аюпов и др.

Принятие Резолюции состоялось в рамках пленарных и секционных заседаний симпозиума, проходившего при участии представителей научно-исследовательских центров, международных организаций и академических институтов, а также при поддержке профильных структур, вовлеченных в развитие гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества. Документ стал итогом комплексного обсуждения исторического, культурного и цивилизационного значения наследия Великой степи.

В Резолюции закреплены ключевые положения, отражающие консолидированную позицию участников. Отмечается поддержка усилий Республики Казахстан, направленных на расширение международного академического сотрудничества в области изучения исторического и культурного наследия Золотой Орды и цивилизации Великой степи, а также выражается признательность ЮНЕСКО за вклад в развитие научно-образовательного диалога и всестороннее содействие исследовательскому прогрессу.

Подчеркивается необходимость консолидации усилий международного научного сообщества и профильных организаций для системного изучения и популяризации наследия Золотой Орды посредством реализации межгосударственных культурных и гуманитарных проектов. Акцентируется важность нового, комплексного осмысления исторической роли Золотой Орды в широком цивилизационном контексте, а также раскрытия ее интеллектуальных, духовных, институциональных и экономических характеристик.

Отдельно констатируется, что Золотая Орда представляет собой уникальный пример мультикультурного общества, основанного на принципах этнического и религиозного многообразия и исторически демонстрировавшего устойчивые формы взаимодействия различных народов и культур. Также подчеркивается значительный вклад Золотой Орды в формирование политико-культурной традиции Великой степи, развитие международной торговли, дипломатии, правовых институтов, нумизматики, искусства и ремесел, а также в эволюцию кочевой и городской цивилизаций Центральной Евразии.

Резолюция фиксирует особую значимость сохранения археологических памятников Золотой Орды как составной части всемирного историко-культурного наследия, а также необходимость защиты и популяризации нематериального культурного наследия – музыкальных традиций, эпических произведений, устных преданий и фольклора народов Великой степи. В документе также поддерживаются инициативы по расширению международных стажировок, совместных исследовательских программ и академической мобильности ученых, работающих в данной предметной области.

Участники симпозиума выступили за развитие междисциплинарных и международных научных проектов, направленных на углубленное изучение наследия Золотой Орды и цивилизации Великой степи, способствующих укреплению гуманитарного взаимодействия и долгосрочному научному сотрудничеству между странами Центральной Евразии. Отдельно выражена благодарность Республике Казахстан за высокий уровень организации Симпозиума и последовательное продвижение золотоордынской тематики в международной научной повестке.

Принятая Резолюция призвана служить концептуальным и практическим ориентиром для дальнейшей научной, образовательной и культурно-гуманитарной деятельности. Документ подчеркивает стратегическую значимость укрепления международного академического взаимодействия и формирования устойчивых механизмов сотрудничества, направленных на сохранение и всестороннее изучение исторического наследия, имеющего универсальную ценность для мирового сообщества.

