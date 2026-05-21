#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
События

Токаев сделал заявление о "безграмотных информационных вакханалиях" и вандализме

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 14:19 Фото: akorda.kz
Выступая 21 мая 2026 года на церемонии награждения работников культуры и искусства, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о "безграмотных информационных вакханалиях" и вандализме, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что на днях в Астане прошел Международный симпозиум с целью объективного, профессионального осмысления роли Золотой Орды как уникального исторического и культурно-цивилизационного проекта летописи человечества.

"В моем кратком докладе были изложены тезисы, которые могут стать основой непредвзятой дискуссии по различным аспектам евразийства с привлечением компетентных историков, культурологов, юристов, но не организаторов безграмотных информационных вакханалий. В первой декаде июня состоится III Конгресс архивистов, посвященный вопросам сохранения историко-культурного, документального наследия в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта. Всестороннее продвижение нашей уникальной по своему разнообразию и толерантности культуры имеет огромное значение для укрепления международного авторитета Казахстана как прогрессивного, миролюбивого государства, занимающего важное место в Евразии и выступающего за создание на этом субконтиненте системы всеобъемлющей безопасности. В то же время наша главная задача – подготовить молодежь к достижению качественных успехов в условиях жесткой, даже жестокой конкуренции в новых геополитических и геоэкономических условиях", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства остановился на важности обновления общественного сознания.

"Если мы намерены стать прогрессивной нацией, прежде всего, мы должны поставить надежный заслон всем постыдным проявлениям бескультурья, варварства, то есть вандализму в обществе. К сожалению, в последнее время участились случаи преднамеренной порчи исторических и культурных объектов. Например, по недавнему инциденту в урочище Ыбықты Сай в Мангистауской области профильные органы должны принять жесткие правовые меры. Мы все должны решительно противостоять таким противоправным инцидентам. Принципы законопослушания, природолюбия, ответственности, созидательного патриотизма должны укорениться в общественном сознании, став основой мировоззрения и поведенческих установок всех граждан, особенно подрастающего поколения", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент обратился к работникам культуры и искусства и объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
14:08, Сегодня
Президент обратился к работникам культуры и искусства
Токаев наградил работников культуры
16:01, 21 мая 2024
Токаев наградил работников культуры
Касым-Жомарт Токаев обратился к медицинским работникам
12:44, 13 июня 2025
Касым-Жомарт Токаев обратился к медицинским работникам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Магомед Анкалаев
14:39, Сегодня
Магомед Анкалаев подписал контракт на бой в UFC после сокрушительного поражения
Новый формат УЕФА повысил шансы Казахстана на выход на чемпионат Европы
14:22, Сегодня
Новый формат УЕФА повысил шансы Казахстана на выход на чемпионат Европы
Анастасия Коломоец в составе ВК &quot;Куаныш&quot; на Клубном чемпионате Азии
13:55, Сегодня
Анатомия межсезонья: как восстановить тело к новым спортивным вызовам
Стало известно, кто из судей обсудит матчи &quot;Шахтёра&quot;, &quot;Турана&quot; и &quot;Тараза&quot; в Первой лиге
13:40, Сегодня
Стало известно, кто из судей обслужит матчи "Шахтёра", "Турана" и "Тараза" в Первой лиге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: