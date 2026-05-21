Токаев сделал заявление о "безграмотных информационных вакханалиях" и вандализме

Выступая 21 мая 2026 года на церемонии награждения работников культуры и искусства, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о "безграмотных информационных вакханалиях" и вандализме, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что на днях в Астане прошел Международный симпозиум с целью объективного, профессионального осмысления роли Золотой Орды как уникального исторического и культурно-цивилизационного проекта летописи человечества.

"В моем кратком докладе были изложены тезисы, которые могут стать основой непредвзятой дискуссии по различным аспектам евразийства с привлечением компетентных историков, культурологов, юристов, но не организаторов безграмотных информационных вакханалий. В первой декаде июня состоится III Конгресс архивистов, посвященный вопросам сохранения историко-культурного, документального наследия в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта. Всестороннее продвижение нашей уникальной по своему разнообразию и толерантности культуры имеет огромное значение для укрепления международного авторитета Казахстана как прогрессивного, миролюбивого государства, занимающего важное место в Евразии и выступающего за создание на этом субконтиненте системы всеобъемлющей безопасности. В то же время наша главная задача – подготовить молодежь к достижению качественных успехов в условиях жесткой, даже жестокой конкуренции в новых геополитических и геоэкономических условиях", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства остановился на важности обновления общественного сознания.

"Если мы намерены стать прогрессивной нацией, прежде всего, мы должны поставить надежный заслон всем постыдным проявлениям бескультурья, варварства, то есть вандализму в обществе. К сожалению, в последнее время участились случаи преднамеренной порчи исторических и культурных объектов. Например, по недавнему инциденту в урочище Ыбықты Сай в Мангистауской области профильные органы должны принять жесткие правовые меры. Мы все должны решительно противостоять таким противоправным инцидентам. Принципы законопослушания, природолюбия, ответственности, созидательного патриотизма должны укорениться в общественном сознании, став основой мировоззрения и поведенческих установок всех граждан, особенно подрастающего поколения", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент обратился к работникам культуры и искусства и объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.