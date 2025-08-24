Известного блогера арестовали в Астане за скандальный контент

Ведущий канала в социальных сетях, совмещавший работу арт-директором увеселительного заведения, решил привлекать внимание публики за счет провокационного контента, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, мужчина опубликовал видеозаписи, где приставал к посетителям заведения. На кадрах – непристойные сцены, брань и нецензурная лексика.

"В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка", – пояснили в МВД.

В полиции подчеркнули, что стремление к просмотрам и лайкам не может оправдать нарушение закона и все подобные факты будут пресекать.

