КНБ объявил в розыск 61-летнего бельгийского бизнесмена

61-летний бельгийский предприниматель и инвестор Фрэнк Монстрей объявлен в розыск Службой по противодействию коррупции (СПК) Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 мая 2026 года, стало известно из информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.

По данным КНБ, Фрэнк Джозеф Монстрей родился 22 апреля 1965 года, является иностранным гражданином.

"В розыске 2 дня... Розыскное дело от 20 мая 2026 года зарегистрировано в регионе "Астана". Инициатор: КНБ РК. Орган, ведущий розыск: Служба по противодействию коррупции КНБ РК", – следует из информации на портале.

Согласно информации из открытых источников, Фрэнк Монстрей – предприниматель и один из самых влиятельных инвесторов Бельгии, бывший нефтяной магнат. В 2004 году он приобрел нефтяную компанию Nostrum Oil & Gas (бывшая Zhaikmunai, независимая международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Великобритании, которая ведет геологоразведку, разработку и добычу углеводородов на северо-западе Казахстана). В 2011 году Монстрей вывел компанию на Лондонскую фондовую биржу, а в 2017 году продал все свои акции.

По данным расследования kiar.center, Фрэнк Монстрей упоминается в контексте финансовых схем, связанных с делом Мухтара Аблязова и BTA Bank. В материале утверждается, что связанные с ним структуры могли быть вовлечены в движение средств в рамках этих операций, однако сам Монстрей отвергает подобные обвинения.

Материал по теме Германия отказалась выдать Казахстану бывшего главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова

29 января 2026 года стало известно, что КНБ объявил в розыск главу OrdaMed Еркина Длимбетова.