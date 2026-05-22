События

КНБ объявил в розыск 61-летнего бельгийского бизнесмена

Фото: qamqor.gov.kz
61-летний бельгийский предприниматель и инвестор Фрэнк Монстрей объявлен в розыск Службой по противодействию коррупции (СПК) Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 мая 2026 года, стало известно из информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.

По данным КНБ, Фрэнк Джозеф Монстрей родился 22 апреля 1965 года, является иностранным гражданином.

"В розыске 2 дня... Розыскное дело от 20 мая 2026 года зарегистрировано в регионе "Астана". Инициатор: КНБ РК. Орган, ведущий розыск: Служба по противодействию коррупции КНБ РК", – следует из информации на портале.
Фрэнк Джозеф Монстрей, розыск, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 13:56

Фото: qamqor.gov.kz

Согласно информации из открытых источников, Фрэнк Монстрей – предприниматель и один из самых влиятельных инвесторов Бельгии, бывший нефтяной магнат. В 2004 году он приобрел нефтяную компанию Nostrum Oil & Gas (бывшая Zhaikmunai, независимая международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Великобритании, которая ведет геологоразведку, разработку и добычу углеводородов на северо-западе Казахстана). В 2011 году Монстрей вывел компанию на Лондонскую фондовую биржу, а в 2017 году продал все свои акции.

По данным расследования kiar.center, Фрэнк Монстрей упоминается в контексте финансовых схем, связанных с делом Мухтара Аблязова и BTA Bank. В материале утверждается, что связанные с ним структуры могли быть вовлечены в движение средств в рамках этих операций, однако сам Монстрей отвергает подобные обвинения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 13:56
Германия отказалась выдать Казахстану бывшего главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова

29 января 2026 года стало известно, что КНБ объявил в розыск главу OrdaMed Еркина Длимбетова.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
