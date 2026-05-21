Германия отказалась выдать Казахстану бывшего главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова

Германия отказала Казахстану в выдаче экс-главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова, сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что Европа отказывает нашей стране в экстрадиции Максата Дуйсенова, появилась еще в октябре 2025 года. Тогда в надзорном органе комментировали, что отказа со стороны Германии им не поступало и идет работа над экстрадицией. Однако теперь стало известно, что Германия отказала в выдаче Дуйсенова.

"Германской стороной в его выдаче отказано без указания причины", – сообщили 21 мая 2026 года в Генпрокуратуре.

Однако его розыск не прекращен, уголовное преследование продолжается. Силовые ведомства страны устанавливают обстоятельства по делу, а также взаимодействуют с компетентными органами других государств.

Максат Дуйсенов должность главного транспортного прокурора РК занимал с августа 2018 года по апрель 2019-го. 1 сентября 2025 года стало известно, что он объявлен в розыск. 23 сентября в МВД РК сообщили, бывшего главного транспортного прокурора задержали в Германии.