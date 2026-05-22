В Тбилиси задержали супругов, которых разыскивал Казахстан

В Тбилиси задержали супругов, находившихся в международном розыске по подозрению в организации производства синтетических наркотиков. Их разыскивали правоохранительные органы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, в столице Грузии по запросу МВД был задержан казахстанец, объявленный в международный розыск по подозрению в организации производства наркотического вещества "мефедрон".

По версии следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года он вместе с сообщниками наладил изготовление синтетических наркотиков в специально оборудованной нарколаборатории на территории Алматинской области, где выполнял функции химика.

Кроме того, в Тбилиси задержали и его супругу, также находившуюся в международном розыске.

Следствие считает, что она занималась финансовым сопровождением преступной деятельности, связанной с производством синтетических наркотиков в Алматинской и Карагандинской областях.

"В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан". Пресс-служба МВД РК

