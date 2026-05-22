События

В Тбилиси задержали супругов, которых разыскивал Казахстан

В Тбилиси задержали супругов, находившихся в международном розыске по подозрению в организации производства синтетических наркотиков. Их разыскивали правоохранительные органы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, в столице Грузии по запросу МВД был задержан казахстанец, объявленный в международный розыск по подозрению в организации производства наркотического вещества "мефедрон".

По версии следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года он вместе с сообщниками наладил изготовление синтетических наркотиков в специально оборудованной нарколаборатории на территории Алматинской области, где выполнял функции химика.

Кроме того, в Тбилиси задержали и его супругу, также находившуюся в международном розыске.

Следствие считает, что она занималась финансовым сопровождением преступной деятельности, связанной с производством синтетических наркотиков в Алматинской и Карагандинской областях.

"В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан".Пресс-служба МВД РК

Мы также рассказывали, что стражи порядка Акмолинской области раскрыли кражу денежных средств, совершенную почти 20 лет назад. Примечательно, что выйти на след подозреваемого удалось благодаря отпечаткам пальцев, изъятым с места происшествия еще в 2007 году.

