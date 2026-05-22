После ливней и похолодания до 8 градусов в Алматы ожидается жара до +30: прогноз на неделю

Синоптики представили Zakon.kz долгосрочный прогноз погоды для Алматы и Алматинской области. Ближайшие дни в городе будут дождливыми и прохладными, однако уже к концу недели воздух прогреется до +28+30°С.

В РГП "Казгидромет" рассказали о том, какие метеоусловия будут наблюдаться в Алматы и области в период с 23 по 29 мая. По данным Гидрометцентра, ближайшие дни в городе будут прохладными и дождливыми, однако после в Алматы вновь вернется по-летнему теплая погода.

Как сообщила ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова, сегодня и в ближайшую ночь в городе ожидаются дожди, местами сильные, связанные с прохождением атмосферных фронтов.

"Прогнозируются грозы, повышение влажности воздуха и заметное понижение температуры. В ночь на 23 мая столбики термометров опустятся до +8+10 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +16+18°C", – отметила синоптик.

Однако уже с 24 мая погодные условия начнут постепенно улучшаться. Осадки прекратятся, сохранится переменная облачность, а температура воздуха начнет повышаться.

Так, 24 мая днем ожидается +20+22°C, а 25 и 26 мая в Алматы установится комфортная теплая погода с дневными температурами +23+25°С.

"Во второй половине недели атмосферные процессы вновь принесут кратковременные дожди и грозы. По прогнозу синоптиков, 27 и 28 мая местами возможны осадки и усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду". Гультансык Медеуова

Несмотря на это, температурный фон останется по-летнему теплым – до +27°C днем.

К концу недели погода в Алматы стабилизируется, и уже 29 мая осадки прекратятся, установится переменная облачность без дождей, а воздух прогреется до +28+30°C. По словам синоптиков, такая погода подарит жителям города настоящее летнее настроение.

23 мая: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.

24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

26 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

27 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

28 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.

29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что в северных и восточных областях ожидаются заморозки -2-4°С. В другой части страны прогнозируется преимущественно сухая погода без осадков.