Жара набирает обороты: прогноз на неделю в Алматы

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды по городу Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", в мегаполисе воздух прогреется до 38 градусов. Осадков практически не ожидается.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, с 28 июня по 4 июля 2025 температура воздуха в мегаполисе повысится с 30 до 38°C. Гроза ожидается лишь в начале предстоящей недели – ночью в понедельник возможен сильный ветер с дождем.

28 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +29+31°C.

29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +31+33°C.

30 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +28+30°C.

1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +34+36°C.

4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +36+38°C.

Синоптики предупредили, что сегодня, 28 июня, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты Казгидромета предупредили казахстанцев, что на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды: прогнозируются сильные дожди и град.