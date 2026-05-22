Марат Ахметжанов: Бурабай – это не просто курорт, это площадка для жизни, спорта и культуры

Бурабайский район уже давно закрепил за собой статус ключевой туристической локации Казахстана, принимая ежегодно миллионы отечественных и зарубежных гостей. Однако удерживать высокую планку гостеприимства невозможно без развития современной и комфортной инфраструктуры.

22 мая Бурабайский район посетил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. График рабочей поездки выдался максимально плотным: от осмотра транспортных и досуговых узлов до проверки строящихся промышленных гигантов.

Главными точками притяжения в маршруте акима стали объекты, которые больше всего ждали местные жители, в числе которых обновленные "ворота" курорта.

Знакомство с ходом работ началось там, где у каждого туриста складывается первое и самое важное впечатление о крае – на железнодорожном вокзале "Курорт-Боровое" в городе Щучинск. Здание, построенное еще в 1988 году, требовало модернизации. Последний раз косметический ремонт здесь проводили в 2013-м, и за прошедшие годы стандарты комфорта ушли далеко вперед.

Капитальный ремонт стартовал в июне прошлого года и сейчас вышел на финишную прямую – готовность перешагнула отметку в 95%.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Стоит отметить, что в Акмолинской области сегодня модернизируют 16 вокзалов, из которых 9 готовы уже более чем на 90%. Готовность остальных семь объектов составляет от 31% до 80%. Что касается непосредственно станции "Курорт-Боровое", то внутренние отделочные работы и обновление инженерных сетей здесь полностью завершены. На объект уже завезли всю необходимую мебель и современное оборудование. Основной акцент сейчас сделан на реконструкции перрона. Его полностью обновят в соответствии с современными стандартами: платформа будет адаптирована для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан. Также внутри вокзала модернизированы инженерные системы, установлены лифт и подъемники.

Следующим важнейшим пунктом рабочей поездки стал строящийся экопарк, расположившийся всего в трех километрах от вокзала. На площади в 15 тыс. кв. м развернуто масштабное строительство современного рекреационного пространства.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В этой точке маршрута аким Акмолинской области Марат Ахметжанов сделал особый акцент на философии нового объекта.

"Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость развития экономики районов и городов, в том числе туристических территорий, таких как Бурабайский район. Сегодня сюда приезжают отдыхать не только миллионы казахстанцев, но и гости из зарубежных стран. Бурабай – это не просто курортная зона, но и большая площадка для развития спорта и культурного досуга. Недавно здесь были построены Дом культуры и современный спортивный комплекс по поручению президента страны. Сейчас ведется строительство экопарка, который будет соответствовать высоким современным стандартам и пожеланиям жителей. Новое общественное пространство получит название "Бала-ана", поскольку здесь смогут отдыхать и гулять как дети, так и пожилые люди. Этот проект станет отражением нашей культуры и гостеприимства для туристов. В экопарке предусмотрены детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, а также площадки для проведения концертов и массовых мероприятий. Благодаря расположению рядом со спорткомплексом и Домом культуры здесь формируется большая современная зона отдыха для жителей и гостей района". Марат Ахметжанов

Объект готовится к сдаче уже в июне. Согласно техническому паспорту, парк порадует разнообразием функциональных зон. Здесь оборудуют специальные безопасные зоны с тартановым и искусственным травяным покрытием. Для культурных вечеров под открытым небом строится собственный амфитеатр.

Особое внимание уделено подрастающему поколению: в экопарке установят две детские игровые площадки, одна из которых будет полностью инклюзивной, спроектированной для детей с особыми потребностями. Проект предусматривает и масштабное зеленое обновление: на территории высадят 50 молодых деревьев и 625 декоративных кустарников.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

К слову, руководитель региона посетил и районный Дом культуры, где оценил выступление государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова, встретился с творческим коллективом из села Катарколь. Можно сказать, что вопросы культурного досуга в районе решаются системно: в селе Катарколь уже запланировано строительство нового современного клуба на 200 мест.

Еще одной важной стройплощадкой стал строящийся крытый футзальный комплекс в Щучинске. Здание площадью почти 1,6 тыс. кв. м будет готово к сентябрю этого года. Это позволит местной молодежи тренироваться в комфортных условиях круглый год.

Финальным аккордом поездки стал визит на строящийся молочный завод. Проект находится на высокой стадии готовности: строительно-монтажные работы завершены, проектно-сметная документация получила горэкспертизу. Запуск завода позволит перерабатывать до 50 тонн сырья в сутки и создаст для жителей района 81 новое постоянное рабочее место.

Бурабайский район уходит от концепции "курорта на один сезон" и превращается в полноценный, развитый регион с сильной экономикой, комфортной городской средой и бережным отношением к запросам своих жителей.