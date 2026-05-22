События

Снег, туман, град и дожди: по Казахстану объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 20:04 Фото: magnific.com
В 16 областях Казахстана на 23 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге Алматинской области ожидаются дождь, гроза, ночью на юге области временами сильный дождь, град, шквал, в горных районах области ночью временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-восточный, на западе, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области – высокая пожарная опасность. В Алматы ночью ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь. В Конаеве временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, временами порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ночью ожидаются временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-восточный, временами порывы 18-23 м/с.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, шквал, на севере, востоке области град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, шквал, град. Ветер западный, северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. Ночью на севере, востоке области заморозки 3 градуса. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью и утром на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На севере, западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 4 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В области Абай ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Ночью на западе, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на юге области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке, в горных районах Жамбылской области области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области сильный дождь, град, шквал, днем на юге, в горных районах области дождь, гроза. В горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В центре, на юге, западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, ночью в горных районах области временами сильный дождь. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ночью ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем в северной половине Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики дали неутешительный прогноз на 23 мая по Казахстану.

